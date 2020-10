Coronavirus, Trump fuori dall'ospedale: "Ho imparato la lezione". Biden negativo all'ultimo tampone

Potrebbe essere dimesso questo lunedì il presidente Usa, Donald Trump, ricoverato per COVID-19 lo scorso venerdì, dopo essere risultato positivo al tampone assieme alla First Lady Melania. Intanto Trump ha lasciato l'ospedale temporaneamente il Walter Reed National Military Medical Center, sfilando con una colonna di Suv, per salutare e ringraziare i suoi sostenitori. E' la sua prima apparizione pubblica da quando si è ammalato.

MOMENTS AGO: President Trump left Walter Reed to do a drive by parade for supporters gathered outside.

The crowd loved it. 👏🏻#Trump2020#COVID

pic.twitter.com/GYJUwCJbDT — ~Marietta (@_MariettaDavis) October 4, 2020

Un video diffuso sui social mostra Donald Trump dietro il finestrino di una Suburban blindata nera, con la maschera al volto, mentre saluta con entrambe le mani la folla che si è radunata per sostenerlo davanti al centro medico. I suoi supporters lo hanno acclamato gridando il suo nome e sventolando bandiere e cartelli di auguri con la scritta "Guarisci presto", ma Trump non è potuto scendere dalla limousine per questioni di sicurezza.

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital. pic.twitter.com/3phtKthqTH — Philip Crowther (@PhilipinDC) October 4, 2020

​"Ho imparato la lezione del COVID-19. E' stato un viaggio interessante. Ho imparato molto sul Covid, è stata come una scuola: questa è la vera scuola, un manuale", ha dichiarato Donald Trump in un video pubblicato su Twitter in cui si è detto ottimista e ringraziato i cittadini per il sostegno, che ha definito "patrioti", e medici e infermieri della clinica per il lavoro straordinario.

"Apprezzo molto tutti i fan e i sostenitori fuori dall'ospedale. Il fatto è che amano davvero il nostro Paese e stanno vedendo come lo stiamo più grande che mai!" Trump ha scritto su Twitter domenica pomeriggio.

​Le condizioni di Trump

I medici hanno dichiarato che le condizioni di salute del presidente Usa sono in via di miglioramento, anche se si sono verificati due episodi di carenza di ossigeno durante la degenza. Oggi stesso potrebbe essere definitivamente dimesso dall'ospedale. Secondo alcune indiscrezioni della stampa statunitense, il POTUS avrebbe occultato di essersi sottoposto a un primo test rapido effettuato giovedì, dall'esito positivo.

Secondo tampone negativo per Biden

Negativo anche il secondo tampone per lo sfidante di Donald Trump alla corsa per la Casa Bianca, il democratico Joe Biden che si era sottoposto al test, dopo la notizia della positività di Trump con cui aveva avuto un confronto elettorale in Tv pochi giorni prima. Il secondo test è stato effettuato questa domenica per confermare l'esito negativo del primo.