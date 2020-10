Nessuno ne uscirà vivo: un'auto colpisce un autobus a 200 km/h - Video

Per fare questo, hanno lanciato una Opel Omega di seconda generazione a 208 km / h, velocità misurata con un radar della polizia, contro un autobus. Durante l'intero esperimento, il veicolo è stato controllato tramite telecomando.

Per valutare l'impatto, l'esperimento è stato registrato da diverse angolazioni, compresa quella superiore con l'aiuto di un drone. Come previsto, i danni subiti dall'auto sono stati enormi. In effetti, la macchina si è accartocciata come una scatoletta.

A quanto pare, non ci vuole un esperto di crash test per determinare che nessuno sarebbe sopravvissuto a bordo della Opel, indipendentemente da dove i passeggeri fossero stati seduti nella macchina. Tuttavia, ciò che potrebbe sorprendere molti, è il fatto che anche i passeggeri degli autobus non se la sono passata bene.

Nel video si può vedere che tutti i finestrini dell'autobus si sono frantumati dall'impatto, e sebbene ciò sia avvenuto nella parte posteriore, anche il parabrezza è volato via. Nel frattempo, i manichini che erano all'interno sono finiti ovunque, uno di loro era addirittura appeso al soffitto.

Va notato che un'auto non deve sostenere un impatto diretto a tali velocità per subire conseguenze disastrose.