Missouri: scoperta ragnatela a grandezza umana - Foto

Un dipendente del Dipartimento per la protezione ambientale del Missouri ha fotografato una ragnatela gigante su un sentiero vicino a Springfield.

Questa tela appartiene a un ragno tessitore. Questo ragno è noto per intricati schemi di tessitura. Questa ragnatela è stata realizzata tra due alberi e sembra enorme.

Nei commenti alla foto, alcuni utenti hanno espresso la loro ammirazione per l'arte del ragno, mentre altri hanno affermato che in una notte buia, una persona potrebbe rimanere intrappolata in una tale ragnatela.

Gli ambientalisti hanno chiesto alle persone di non danneggiare le ragnatele, dal momento che aiutano a contenere le popolazioni d'insetti nei giardini e nei parchi.