"Non scherzano": britannici sbalorditi dalle forze speciali russe

Il tabloid britannico Daily Mail ha pubblicato foto di come le forze speciali del Servizio penitenziario federale della Russia vengono testate per il diritto di indossare il berretto rosso, che contraddistingue le forze d'èlite: i lettori del giornale hanno lasciato i loro commenti entusiasti.

I test si sono svolti il ​​27 settembre in Mordovia, 85 soldati delle forze speciali provenienti da 38 regioni russe hanno combattuto per il diritto di indossare il berretto rosso. Sette soldati si sono guadagnati il diritto di indossare il più alto segno di valore delle forze speciali russe.

"Gli ufficiali dell'FSIN possono essere più duri dei soldati di metà degli eserciti nell'Unione Europea", ha scritto Galahad.

"È meglio non scherzare con i russi. Quando finiranno le munizioni, ti spazzeranno via, anche nel combattimento corpo a corpo", ha scherzato HRH Made in Cardiff.

"Questi ragazzi non scherzano", dice Yabba_Dabba_Dooo.

"È per questo che il mondo intero ha paura di loro. Guarda i nostri ... non possono competere", ha detto Speak4myown.