Medico di Trump: il presidente è in buone condizioni

Ha sottolineato che il presidente è stato ricoverato in ospedale per precauzione.

"Ora siamo molto soddisfatti dei progressi che il presidente sta mostrando", ha detto Conley.

In precedenza, Trump ha confermato che gli è stato diagnosticato il coronavirus. Venerdì sera è stato ricoverato in un ospedale della Marina degli Stati Uniti alla periferia di Washington.

Al presidente americano Donald Trump è stata somministrata la dose massima del farmaco a base di anticorpi policlonali, prodotto dall’azienda americana Regeneron.

“L’infusione è stata completata senza incidenti”, ha fatto sapere ieri il medico personale di Trump, Dr. Sean Conley. “È una dose grande abbastanza per fare effetto a lungo, speriamo finché si riprenda completamente”, ha detto il Ceo della società americana di biotecnologie che produce il farmaco, Leonard Schleifer, intervistato dalla Cnn.

Commentando le speculazioni sul fatto che i suoi poteri presidenziali possano essere passati a qualcun altro a causa della malattia, il portavoce della Casa Bianca Judd Deere ha assicurato che "non c'è stato alcun trasferimento" e che il presidente è "ancora in carica". Sia il vicepresidente Mike Pence che Nancy Pelosi, che sono i prossimi in linea se Trump non riuscisse a continuare a svolgere i suoi doveri presidenziali, sono risultati negativi per COVID-19.