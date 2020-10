Germania, Costanza: le proteste contro le misure governative anti-Covid - Video

La nuova serie di misure è stata accolta con critiche da alcuni gruppi che hanno chiesto proteste in varie città tedesche.

Sputnik è in diretta da Costanza, in Germania, mentre i manifestanti si riversano nelle strade per una manifestazione contro le misure del governo per contenere la diffusione dell'infezione da coronavirus.

La manifestazione è organizzata da Querdenken 711, un gruppo fondato nell'aprile 2020 che chiede di abbandonare tutte le restrizioni e sciogliere il governo federale.

La Germania ha registrato 2.673 nuovi casi venerdì, secondo l'OMS, un record di infezioni quotidiane da metà aprile. Il numero di morti, tuttavia, rimane relativamente basso, sotto i 100 da metà maggio.

