Bonus di 500 $ ai disoccupati delle Hawaii da spendere nei ristoranti

All'interno di un programma da 75 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Hawaii News Now, finanziato con fondi federali del CARES Act, i disoccupati che ricevono sussidi riceveranno una "Hawaii Restaurant Card" da 500 dollari, che potrà essere utilizzata in qualsiasi ristorante dello Stato.

Non è ancora chiaro se sussistono altre restrizioni per l'ottenimento della carta prepagata.

I disoccupati non dovranno fare domanda per ottenere questo bonus, ma riceveranno la carta prepagata automaticamente per posta.

La carta da 500 $ deve essere spesa entro il 15 dicembre nei ristoranti.

Sherry Menor McNamara, presidente e direttore esecutivo della Camera di commercio delle Hawaii, ha affermato che la carta non trasferibile e sarà registrata a nome del disoccupato.

"Questo programma è vantaggioso per tutti", ha affermato Menor McNamara, aggiungendo che aiuterà i ristoranti in difficoltà in tutto lo Stato e avrà un effetto a catena positivo più ampio sull'economia.

Ha chiarito che la carta può essere utilizzata in qualsiasi ristorante delle Hawaii per pasti o bevande, alcolici compresi. Non può essere utilizzata per acquisti nei negozi di alimentari o in altri esercizi commerciali.

In qualsiasi Paese il settore della ristorazione è sicuramente uno dei più colpiti dalle misure anti-contagio e dal lockdown per arginare la diffusione del COVID-19.