Erdogan minaccia una nuova operazione nel nord della Siria

"Quando abbiamo distrutto il corridoio terroristico che stavamo cercando di costruire lungo i nostri confini, abbiamo dimostrato che i nostri fratelli siriani non sono soli. Le zone terroristiche che ancora esistono in Siria devono essere sgombrate come promesso, o verremo a farlo noi stessi", ha detto Erdogan, intervenendo in videoconferenza all'apertura di un bacino idrico nella provincia di Hatay.

Ha aggiunto che "qualsiasi passo che porterebbe a una nuova catastrofe umanitaria a Idlib è inaccettabile per la Turchia".

L'operazione Fonte di Pace

Il 17 ottobre 2019, gli Stati Uniti e la Turchia hanno annunciato di aver accettato di sospendere l'operazione militare turca "Fonte di pace" nel nord-est della Siria e il ritiro delle formazioni curde da una zona cuscinetto di 30 chilometri sul confine turco-siriano, che Ankara intendeva controllare in modo indipendente.

Damasco ha ripetutamente definito illegale la presenza delle forze turche sul territorio di confine della Siria, che stanno conducendo un'operazione contro le formazioni curde, e ha invitato Ankara a ritirare le sue truppe.

Il 22 ottobre 2019 la Federazione Russa e la Turchia hanno firmato un memorandum d'intesa in 10 punti, in particolare, sull'ingresso di unità della polizia militare russa e del servizio di frontiera siriano sul lato siriano del confine con la Turchia al di fuori della zona dell'operazione turca "Fonte di pace" per facilitare il ritiro delle unità curde e dei loro armi a 30 chilometri dal confine siriano-turco. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che il ritiro dei curdi è stato completato prima del previsto. Successivamente, iniziò una pattuglia congiunta russo-turca.