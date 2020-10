Berlino: sanzioni alla Russia inevitabili se Opcw conferma risultati tedeschi su caso Navalny

Questa settimana, il ministero degli Esteri russo ha annunciato che accoglierà gli specialisti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw ) che collaboreranno con le loro controparti russe per condurre un'indagine equa e obiettiva sul presunto avvelenamento dell'attivista dell'opposizione Alexey Navalny.

Sarà impossibile evitare d'introdurre nuove sanzioni contro la Russia se l'Opcw confermerà la valutazione dei militari tedeschi sul sospetto avvelenamento di Alexey Navalny, ha annunciato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas.

"Se i risultati dei laboratori tedesco, svedese e francese saranno confermati, ci sarà una risposta chiara da parte dell'Unione Europea", ha detto Maas, parlando al portale di notizie online t-online in un'intervista pubblicata sabato.

"Sono convinto che in tal caso sarà impossibile evitare sanzioni", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

Alla domanda su quali persone o entità sarebbero prese di mira tali nuove sanzioni, Maas ha affermato che devono essere "mirate e proporzionate".

"Ma una così grave violazione della Convenzione sulle armi chimiche non può rimanere senza risposta. Su questo siamo d'accordo in Europa", ha aggiunto il diplomatico tedesco.

Alla domanda se le sanzioni possano includere restrizioni contro il progetto del gasdotto Nord Stream 2 da 9,5 miliardi di dollari, Maas ha affermato che "bisogna considerare attentamente quali conclusioni si possono trarre dal caso Navalny. Oltre 100 società europee sono coinvolte nel progetto del gasdotto, metà sono tedesche. Molti lavoratori europei soffrirebbero per il congelamento delle costruzioni".

Mosca accoglie con favore indagine obiettiva

Giovedì, il ministero degli Esteri russo ha detto che accoglierebbe favorevolmente un'indagine congiunta di specialisti dell'Opcw e della Russia sul caso di "avvelenamento" di Navalny. Prima di allora, Mosca ha criticato la fornitura di assistenza tecnica dell'organizzazione a Berlino sul caso Navalny senza ricevere il consenso diretto della Russia, e ha detto che vale la pena ricordare che "stiamo parlando di eventi che hanno avuto luogo non in Germania, ma in Russia".

Cosa è successo a Navalny

Alexey Navalny è stato ricoverato nella città russa di Omsk in agosto dopo un malore durante un volo interno. I medici russi hanno combattuto per la vita di Navalny per 44 ore senza sosta e hanno stabilito che aveva avuto una disfunzione metabolica causata da bassi livelli di zucchero nel sangue.

In seguito è stato portato in aereo alla clinica tedesca Charite, dove i medici hanno inizialmente trovato una sostanza relazionata a un gruppo d'inibitori della colinesterasi nel suo organismo, prima di affermare di aver trovato tracce di una sostanza simile al Novichok nel suo corpo.

Il 23 settembre Navalny è stato dimesso dalla clinica Charite, dove ha trascorso un periodo di degenza di 32 giorni.

Giovedì scorso, il legislatore dell'UE ha approvato una risoluzione, chiedendo all'UE di elaborare un elenco di "misure restrittive ambiziose" contro la Russia sul presunto attentato a Navalny e rafforzare le sanzioni esistenti.

Mosca ha invitato l'Europa a smettere di cercare d'incolpare la Russia preventivamente del caso Navalny, aggiungendo che le sanzioni avevano un pregiudizio anti-russo.