Forbes stila la classifica delle attrici più pagate al mondo

Forbes ha pubblicato la sua classifica annuale delle attrici più pagate dell'anno, con le dieci persone in classifica che guadagnano un totale di $ 254 milioni. Si sottolinea che per l'anno il reddito dei partecipanti alla classifica è diminuito del 20%. Quasi tutte ottengono la maggior parte dei guadagni dai servizi di streaming e dalla televisione.

"In cima alla lista c'è la star di Modern Family Sofia Vergara. Un totale di 10 attrici sono incluse nella classifica", dice il messaggio.

Al secondo posto c'è Angelina Jolie, che ha guadagnato $ 35,5 milioni. È una delle poche ad aver guadagnato la maggior parte dei suoi guadagni non dai servizi di streaming e dalla televisione, ma dal cinema tradizionale. Il terzo posto è stato occupato da Gal Gadot con 31,5 milioni di dollari di reddito,un'attrice e modella israeliana, meglio conosciuta per i suoi ruoli nei film "Batman v Superman: Dawn of Justice", così come nella serie di film "Fast and Furious".

"Forbes ha fatto affidamento sui dati di Nielsen, Box Office Mojo e IMDB, nonché su interviste con addetti ai lavori per classificare le attrici con il maggior incasso... La classifica ha tenuto conto dei ricavi per i 12 mesi fino a giugno 2020", ha aggiunto il post.

La classifica include anche l'attrice americana Melissa McCarthy, Meryl Streep, Emily Blunt, Nicole Kidman, Ellen Pompeo, nota per il ruolo di Meredith Grey nella serie televisiva Grey's Anatomy, Elisabeth Moss e Viola Davis.