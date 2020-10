Per senatore il suicidio di direttrice del media russo 'Koza Press' è "una tragedia"

In precedenza nella giornata di oggi la direttrice del portale di notizie di Nizhny Novgorod 'Koza Press' Irina Slavina si è suicidata vicino all'edificio del ministero degli Interni regionale. Lo ha riferito a Sputnik Alexey Pryanishnikov, coordinatore di un movimento a difesa dei diritti umani.

La morte della direttrice di 'Koza Press' Irina Slavina è una tragedia, servono verifiche approfondite per far luce sulle motivazioni del suicidio, ha detto a Sputnik il ​​senatore Alexander Bashkin, membro della commissione per la politica dell'informazione.

"Si tratta certamente di una tragedia. Ogni morte di una persona è una tragedia, e ancor di più, se così tragica. Questo caso, ovviamente, dovrebbe ricevere un'attenzione speciale, dal momento che riguarda il giornalismo", ha detto Bashkin.

Il senatore ha osservato che in questi casi vengono sempre effettuate verifiche approfondite delle cause di quanto accaduto per capire se ci fossero stati fattori esterni o l'influenza di qualcuno nel gesto estremo.