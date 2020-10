Madrid fa appello all'ordinanza contro la sua chiusura ma non chiede di bloccarla con urgenza

L'appello dell'amministrazione regionale chiede la sospensione cautelare del decreto ministeriale con i relativi nuovi provvedimenti, ma non include la richiesta di misure cautelari per il loro blocco urgente, quindi le restrizioni entreranno in vigore da oggi.

Nella lettera l'amministrazione regionale denuncia che le nuove misure costituiscono una "aggressione" ai suoi poteri "imposta" dal ministero della Salute.

Il 30 settembre, il Ministero della Salute ha convocato il Consiglio Interterritoriale per la Salute per stabilire nuovi criteri di azione nelle città con più di 100.000 abitanti, un provvedimento ad hoc per costringere la regione di Madrid a prendere misure adeguate.

Le nuove linee guida stabiliscono che quando un territorio supera i 500 contagi da COVID-19 ogni 100.000 abitanti - o presenta altri indicatori, come una positività maggiore del 10% nei test PCR - si effettua la chiusura perimetrale di tale area.

I cittadini che vivono in queste zone possono entrarvi e lasciarle solo per lavoro o per motivi di forza maggiore. Attualmente, la regione di Madrid applica questo tipo di misura in 45 aree con un'incidenza di 1.000 casi ogni 100.000 abitanti, misura che interessa poco più di un milione di persone.

Con i nuovi criteri, queste misure vengono estese a più di quattro milioni di persone, promuovendo di fatto la chiusura della città di Madrid e di altri nove comuni della regione.

Delle 19 amministrazioni riunite nel consiglio interterritoriale, un totale di 13 hanno votato a favore delle misure, ma queste non sono state approvate né da Madrid né da altre comunità in cui vive più del 50% della popolazione del paese come Catalogna, Andalusia, Galizia o Murcia.

Nel suo appello, Madrid sostiene che l'ordine non è valido perché non votato all'unanimità.

Inoltre, sebbene queste limitazioni si applichino già in alcune zone della regione, Madrid ritiene che l'ordine del governo "implichi una limitazione dei diritti fondamentali".

Allo stesso modo, l'appello sostiene che le misure "comportano un impatto economico negativo nella Comunità di Madrid".

In tal senso, si afferma addirittura che le misure comporteranno la perdita di 750 milioni di euro per ogni settimana di ritardo nella riattivazione economica, portando a una perdita media di 18.000 posti di lavoro a settimana.

Per questo, Madrid ritiene che le restrizioni contro il virus vadano prese "conciliando la necessità di imporre misure sanitarie con la dovuta prudenza".

Tutti questi argomenti contrastano con la visione del Ministero della Salute, che da giorni chiede misure urgenti perché ritiene che l'epidemia sia "fuori controllo" nella capitale.

La Spagna è il paese con più positivi in ​​tutta Europa, annoverando un totale di 778.000 diagnosi positive e quasi 32.000 decessi.

Il territorio più colpito è quello di Madrid, con un'incidenza di quasi 700 casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, ben al di sopra della media nazionale, che si trova a 274.