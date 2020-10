Il premier dell'Armenia: abbiamo prove che la Turchia controlla le operazioni nel Karabakh

L'Armenia aveva precedentemente accusato la Turchia, storico alleato di Baku, di inviare mercenari in Azerbaigian per sostenerla nel conflitto del Nagorno-Karabakh. Il 1° ottobre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che Ankara sosterrà l'Azerbaigian con ogni mezzo, in linea con il principio "due stati, una nazione".