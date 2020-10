Coronavirus in Russia: 1.194.643 contagi (+9.412), 21.077 decessi (+186), 970.296 guarigioni(+6.054)

Il totale dei contagi registrati da inizio crisi ammonta ora 1.194.643, ha comunicato stamane alla stampa il Centro per la lotta al Coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 9.412 nuovi casi di infezione COVID-19. 2.550 di questi, pari al 27,1%, risultano privi di manifestazioni cliniche (asintomatici)”, ha detto il Centro durante la lettura del bollettino quotidiano.

Il totale dei contagi accertati da inizio crisi ora ammonta a 1.194.643, il tasso di incremento giornaliero è salito allo 0,8%.

Nelle ultime 24 ore sono morti 186 pazienti, il totale dei decessi per causa o concausa COVID-19 ora è di 21.077. I guariti della giornata di ieri sono stati 6.054, in totale da inizio crisi sono state certificate 970.296 guarigioni.

Il saldo negativo tra nuovi contagiati e nuovi guariti, che persiste dall’inizio dell’autunno, ha aumentato il numero dei casi attivi a 203.270. 41.429 dei quali nella sola Mosca, che rimane la suddivisione amministrativa più colpita. Nella giornata di ieri la capitale ha registrato 2.704 nuovi casi. In totale a Mosca sono stati registrati 5.282 decessi da inizio crisi, il numero dei contagi totali si avvicina ai 300mila.

San Pietroburgo la seconda amministrazione più interessata dai contagi, 302 quelli registrati ieri, 3.004 decessi in totale, 32 ieri. Seguono la Regione di Mosca e quella di Rostov che attualmente ha più di 4mila casi attivi.

Nelle ultime 24 ore non ci sono state suddivisioni amministrative non interessate dai contagi – anche il Circondario della Ciukotka e quello dei Nenec hanno registrato due contagi ciascuno. I casi attivi in Ciukotka al momento sono solamente 12, i decessi tra i Nenec zero.