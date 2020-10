Norvegia registra vendite record di auto elettriche

Negli ultimi anni, la Norvegia ricca di petrolio continua a registrare il maggior numero di auto elettriche pro capite al mondo. Non contento di ciò, il parlamento norvegese ha deciso come obiettivo nazionale che tutte le nuove auto vendute entro il 2025 siano a emissioni zero.

Nonostante mesi di calo delle vendite di auto nuove, la quota di auto elettriche vendute in Norvegia ha raggiunto un nuovo record, con numeri record a settembre.

Il mese scorso ha registrato un netto aumento del numero di auto nuove immatricolate e le vendite di auto elettriche, secondo i dati recenti del Road Traffic Information Council (OFV).

Ben il 61,5% delle autovetture di nuova immatricolazione in Norvegia sono risultate elettriche, e mai prima d'ora le auto di questo tipo avevano rappresentato una quota di mercato così elevata, secondo quanto riportato dall'agenzia di notizie economiche E24.

Il record precedente è stato fissato nel marzo del 2019 al 58,4%.

I professionisti del mercato non hanno usato mezzi termini quando hanno preso atto della nuova quota.

"E' storico. La politica delle auto elettriche ora funziona così bene che 6 norvegesi su 10 scelgono un'auto elettrica quando ne acquistano una nuova auto. Ci stiamo avvicinando a una situazione in cui le auto elettriche potrebbero diventare disponibili per tutti, poiché anche questa è una buona notizia. per coloro che vogliono acquistare auto elettriche usate", ha detto Christina Bu, segretario generale della Norwegian Electric Car Association.

L'aumento della quota di auto elettriche può essere collegato a un vasto assortimento di modelli sul mercato.

Tre auto elettriche finite in cima alla lista delle auto di nuova immatricolazione nel settembre del 2020: Volkswagen ID. 3, seguito da Tesla 3 e Polestar 2, seguito dall'ibrido Rav 4 di Toyota che è arrivata quarta.

Nel mese di settembre sono state immatricolate 15.552 nuove autovetture, un aumento del 39,4% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Visto più in generale, alla fine di settembre di quest'anno sono state vendute 95.350 auto nuove, con un calo del 13,8% rispetto allo scorso anno.

Nel complesso, il parco di veicoli elettrici in Norvegia è il più grande pro capite al mondo. Nel marzo 2014, la Norvegia è diventata il primo paese in cui un'autovettura su 100 sulla strada era elettrica plug-in. La penetrazione del mercato ha superato il 5% a dicembre 2016 e il 10% a ottobre 2018.

Nell'aprile 2020, lo stock norvegese di auto elettriche in uso ha raggiunto il traguardo del 10% di tutte le auto in circolazione in Norvegia. Il parlamento norvegese ha deciso come obiettivo nazionale che tutte le nuove auto vendute entro il 2025 siano a emissioni zero (sia elettriche che a idrogeno). Idee altrettanto ambiziose sono state lanciate nella vicina Svezia e Danimarca.