L'UE chiede indagini trasparenti sul presunto avvelenamento di Navalny

Le autorità tedesche hanno ripetutamente affermato che tracce di un agente nervino sarebbero state trovate nell'organismo di Navalny, ma non hanno mai fornito alcuna prova esatta.

I leader dell'UE hanno chiesto un'indagine trasparente sul presunto avvelenamento della figura dell'opposizione russa Alexei Navalny, ha detto giovedì il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Navalny si ammalò durante un volo nazionale russo alla fine di agosto. Inizialmente fu curato nella città siberiana di Omsk, dove l'aereo dovette atterrare per l’urgenza. Due giorni dopo, venne portato in aereo all'ospedale Charite di Berlino per ulteriori cure.

Il Governo tedesco ha affermato di avere prove del suo avvelenamento con un agente nervino del gruppo Novichok. Lo stesso Navalny ha accusato il governo russo di essere "dietro il crimine".

Tuttavia, i medici russi che avevano curato Navalny hanno detto che i test non hanno mostrato tracce di veleno. I funzionari russi hanno anche respinto le accuse di Navalny come infondate, estremamente offensive e inaccettabili, ribadendo che non erano state fornite prove.

Navalny è stato dimesso dall'ospedale di recente e il personale medico ha detto che presto si riprenderà completamente.