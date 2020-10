Google pagherà 1 miliardo di USD ai news publishers, parola di Sundar Pichai

L’annuncio piacerà molto ai news publishers forse, Sundar Pichai, il CEO di Google ha annunciato che nei prossimi tre anni riceveranno 1 miliardo di dollari USA.

Non certo una donazione, ma un investimento da 1 miliardo di USD a supporto dei quotidiani in collaborazione con l’editoria nel suo complesso per sostenere il “giornalismo di qualità” e per raggiungere la missione di Google che è quella di “organizzare il mondo dell’informazione e fare sì che sia universalmente accessibile”, scrive Pichai sul blog di Google.

Il numero uno di Google messo lì dai fondatori che si sono ritirati (sono in pensione anticipata), elenca anche quanto Google avrebbe già fatto per i news publishers, a partire dai 24 miliardi di visite mensili ai siti web di notizie passati attraverso il motore di ricerca. E ancora i 300 milioni di dollari raccolti dai quotidiani attraverso la Google News Initiative. E ultimo il fondo di emergenza per i publishers locali di tutto il mondo sostenuti in questa fase di pandemia.

Un nuovo tipo di news experience: Google News Showcase

Il miliardo di dollari i publisher di notizie se lo dovranno guadagnare mettendo in campo un nuovo e differente tipo di esperienza che deve premiare l’alta qualità dei contenuti.

E questa nuova esperienza si chiama Google News Showcase, un nuovo prodotto Google realizzato con l’intenzione di beneficiare sia i publishers che i lettori.

Il nuovo prodotto presenterà ai lettori una sorta di scelta di contenuti provenienti da “premiate redazioni per fornire ai lettori una visione più approfondita delle storie che contano”.

L’obiettivo? Secondo Pichai lo strumento aiuterà “gli editori a sviluppare relazioni di più profonde con il loro pubblico”.

Il panel News Showcase apparirà per ora in Google News su Android e presto anche su iOS. In futuro sarà integrato in Google Discover e in Search.

Insomma, le notizie di qualità ma filtrate secondo i parametri di casa Google.

In seguito la funzione includerà anche video e audio.