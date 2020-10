Inaugurata una statua di Harry Potter a Londra - Foto

La statua in bronzo, dello scultore polacco Andrzej Szymczyk, mostra una scena del film "Harry Potter e la pietra filosofale" in cui Potter, interpretato da Daniel Radcliffe, gioca a Quidditch volando su un manico di scopa.

Il monumento è molto vicino al cinema Odeon dove si è tenuta la prima proiezione mondiale del film nel 2001.

​La statua fa parte del tour "Scene in the Square" che comprende già i monumenti di altre importanti figure cinematografiche come Mary Poppins, Mr. Bean, Batman, Paddington, ecc.

Inaugurata una statua di Harry Potter a Londra © REUTERS / Hannah McKay

Il progetto dovrebbe continuare fino al 2023.

A luglio il famoso maghetto ha compiuto 40 anni.