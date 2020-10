Cremlino: Navalny lavora con la CIA, ha ricevuto istruzioni più di una volta

Mosca ha ripetutamente sottolineato che Berlino non ha prove a sostegno delle sue accuse secondo cui l'attivista dell'opposizione russa Alexey Navalny sarebbe stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok.

Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha detto oggi che Mosca ha informazioni che indicherebbero che il leader dell'opposizione extraparlamentare russa Alexey Navalny starebbe collaborando con la CIA statunitense. La dichiarazione arriva diverse ore dopo che l'attivista dell'opposizione russa, attualmente in Germania, ha affermato che Vladimir Putin è responsabile del suo presunto avvelenamento.

"Non è il paziente che lavora con i servizi segreti occidentali, sono le forze di sicurezza occidentali che lavorano con lui, questa è la formulazione più precisa. Sì, abbiamo tali informazioni, posso anche essere più specifico: lo staff della CIA sta lavorando con lui oggi. Non è la prima volta che riceve diverse istruzioni", ha detto Peskov ai giornalisti, quando gli è stato chiesto di commentare la dichiarazione di Navalny.

Il portavoce ha anche sottolineato che le accuse di Navalny contro il presidente Putin, sono infondate, offensive e inaccettabili.

"Riteniamo che tali accuse contro il presidente russo siano assolutamente infondate e inaccettabili. Inoltre, consideriamo alcune delle affermazioni nel suddetto articolo offensive, estremamente lesive e inaccettabili. Vogliamo indagare sul caso del paziente di Berlino e determinare le cause di quello che è successo. Per fare ciò, abbiamo bisogno di ottenere informazioni da coloro che hanno trovato tracce di veleno nelle analisi", ha detto Peskov ai giornalisti.

Alla domanda se Putin fosse coinvolto nel salvare la vita di Navalny, Peskov ha risposto di non poterlo confermare, aggiungendo: "So con certezza che i medici di Omsk sono stati coinvolti nel salvare" l'oppositore russo.

Cosa è successo a Navalny

Alexey Navalny è stato ricoverato nella città russa di Omsk in agosto dopo un malore durante un volo interno. I medici russi hanno combattuto per la vita di Navalny per 44 ore senza sosta e hanno stabilito che aveva avuto una disfunzione metabolica causata da bassi livelli di zucchero nel sangue.

In seguito è stato portato in aereo alla clinica tedesca Charite, dove i medici hanno inizialmente trovato una sostanza relazionata a un gruppo d'inibitori della colinesterasi nel suo organismo, prima di affermare di aver trovato tracce di una sostanza simile al Novichok nel suo corpo.

Il 23 settembre Navalny è stato dimesso dalla clinica Charite, dove ha trascorso un periodo di degenza di 32 giorni.

Giovedì scorso, il legislatore dell'UE ha approvato una risoluzione, chiedendo all'UE di elaborare un elenco di "misure restrittive ambiziose" contro la Russia sul presunto attentato a Navalny e rafforzare le sanzioni esistenti.

Mosca ha invitato l'Europa a smettere di cercare d'incolpare la Russia preventivamente del caso Navalny, aggiungendo che le sanzioni avevano un pregiudizio anti-russo.

Chi è Alexey Navalny

Alexey Navalny, 44 anni, fondatore del Fondo Anti Corruzione, (FBK) è stato fermato diverse volte dalle forze dell'ordine ed ha scontato una pena detentiva nel luglio 2013 per appropriazione indebita.

Nel dicembre 2016 lo stesso Navalny ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018 ma la sua candidatura non è stata accettata dalla Commissione Elettorale Centrale, a causa delle sue pendenze penali precedenti.