Ora Windows 10 avviserà gli utenti nel caso ci siano problemi con l'SSD

Con l'ultimo aggiornamento Insider Preview Build 20226, Windows 10 ha introdotto una funzionalità piuttosto utile: ora il sistema operativo avviserà gli utenti sullo stato di salute del vostro SSD NVMe, consigliando, nel caso la vita dell'unità a stato solido installata nel vostro sistema stia volgendo al termine, a eseguire il backup dei dati archiviati sull'SSD.

Dopo aver ricevuto l'avviso di potenziali problemi con l'SSD, gli utenti vengono incoraggiati a eseguire immediatamente il backup dei propri dati. Così, cliccando sulla notifica importante, l'utente verrà indirizzato al menu di gestione della memoria, "Gestione disco", dove gli verranno presentate informazioni più dettagliate sul problema SSD.

In particolare la nuova funzione mostrerà informazioni sul tempo di vita stimato rimanente dell'unità, lo spazio disponibile e la temperatura. Quest'ultimo dato è un parametro molto importante per gli SSD M.2, che spesso quando usati intensamente raggiungono temperature elevate, in quanto sono spesso posizionati sotto o in prossimità della scheda video sulle schede madre.

Al momento la nuova funzionalità non monitora la salute degli SSD SATA o degli hard disk meccanici.