Gli USA pubblicano il rapporto dell’intelligence russa secondo cui la Clinton ordinò il Russiagate

Martedì, Ratcliffe ha passato al presidente del comitato giudiziario del Senato Lindsey Graham un rapporto compilato dall'intelligence russa nel luglio 2016 e poi ottenuto dalle agenzie di intelligence statunitensi "sostenendo che l’allora candidata alla presidenza degli Stati Uniti Hillary Clinton, aveva approvato un piano per suscitare un scandalo contro il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump legandolo al Presidente russo Vladimir Putin e all'hackeraggio da parte dei russi del Comitato nazionale democratico”, secondo una lettera di Ratcliffe a Graham pubblicata dal Senato.

Tuttavia, Ratcliffe aggiunge che il comitato dell'intelligence di cui raccoglie le informazioni per la Casa Bianca "non conosce l'accuratezza di questa accusa o la misura in cui l'analisi dell'intelligence russa possa riflettere esagerazioni o fabbricazioni".

Barack Obama era già stato informato

Ratcliffe osserva che l'ex direttore della CIA John Brennan aveva informato l'allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e "altri alti funzionari della sicurezza nazionale" sui contenuti del rapporto il 26 luglio 2016 e sull'ipotesi che uno dei consiglieri di politica estera della Clinton potesse aver escogitato l'idea.

La lettera rileva inoltre che entro il 7 settembre di quell'anno, il direttore dell'FBI James Corney e il vicedirettore del controspionaggio Peter Strzok, avevano ricevuto un rinvio investigativo riguardante "l'approvazione del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Hillary Clinton di un piano riguardante il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump e gli hacker russi per ostacolare le elezioni statunitensi come mezzo per distrarre il pubblico dal suo uso di un server di posta privato".

"Questa è disinformazione russa", ha twittato martedì Rachel Cohen, portavoce del vicepresidente del Comitato per l'intelligence del Senato Mark Warner, aggiungendo che la cosa fosse già stata "chiarita dal direttore dell'intelligence nazionale e presidente del comitato giudiziario del Senato".

Ratcliffe ha replicato alle critiche della Cohen e di altre figure democratiche, affermando in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio: “Per essere chiari, questa non è disinformazione russa e non è stata valutata come tale dalla comunità dell'intelligence.

Nei prossimi giorni informerò il Congresso sulle fonti sensibili e sui metodi con cui il rapporto è stato ottenuto".

Perché l'FBI puntò subito l'indice sul Cremlino me non prese mai in considerazione l'ipotesi montatura?

Dopo che le e-mail del Comitato nazionale democratico (DNC) vennero violate nel giugno 2016, la società di sicurezza informatica CrowdStrike, incaricata dall'FBI di esaminare il server DNC, accusò gli agenti dell'intelligence russa di essere dietro l'irruzione - incluso l'hacker Guccifer 2.0, dopo che questi ne rivendicò la responsabilità. Quando poi WikiLeaks pubblicò le e-mail nei mesi successivi, l'accusa di collusione o controllo da parte di Mosca venne estesa anche a questa e al co-fondatore Julian Assange.

Quelle e-mail avevano rivelato prove schiaccianti su come il DNC avesse aiutato la Clinton a trionfare sul rivale Bernie Sanders alle primarie, che la campagna della Clinton avesse cospirato per ottenere un vantaggio ingiusto su Trump nei dibattiti presidenziali, e che il DNC fosse profondamente in debito con la famiglia Clinton.

Il Cremlino ha ripetutamente negato le accuse e sottolineato la mancanza di prove dietro le conclusioni dell'FBI sul coinvolgimento russo nella questione interna americana.

Dopo che Trump vinse le elezioni del 2016 a novembre, Brennan presentò un rapporto breve di prove che concludeva che una "campagna di influenza russa" aveva influenzato il voto, e apparve il "dossier Steele", presumibilmente dimostrando che Trump era controllato dal Cremlino perché Putin aveva informazioni compromettenti su il magnate immobiliare che stava minacciando di rilasciare.

Anche la credibilità del rapporto dell'ex spia britannica Christopher Steele, pagato dalla campagna di Clinton e la credibilità dall'FBI, è stata gravemente minata.

Secondo la rivista americana ‘Politico’, il comitato dei servizi segreti del Senato "era stato informato" del rapporto dell'intelligence russa del luglio 2016 all'inizio delle sue indagini e lo aveva rapidamente respinto.

La questione del doppio standard investigativo

"Queste ultime informazioni fornite da Ratcliffe mostrano che potrebbe esserci stato un doppio standard da parte dell'FBI per quanto riguarda le accuse contro la campagna della Clinton e la Russia", ha detto Graham in una dichiarazione martedì, “Il problema non è se queste accuse siano accurate o meno. La domanda è: l'FBI ha indagato sulle accuse contro Clinton come ha fatto con Trump? Se no, perché no? In caso affermativo, qual era lo scopo dell'indagine? Se non c’erano secondi fini, allora perché?"

Comey dovrebbe testimoniare davanti alla commissione giudiziaria del Senato mercoledì, seguito dall'ex vicedirettore dell'FBI Andrew McCabe la prossima settimana, entrambi come parte di una rinnovata indagine sul ruolo dell'FBI sulla presunta operazione di interferenza russa nel 2016. Tuttavia, l'ex consigliere speciale Robert Mueller, che come capo delle indagini sul Russiagate era il capo di Peter Strzok, non testimonierà davanti al comitato del Senato.