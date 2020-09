Lavrov tratta con i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian: "subito cessate il fuoco"

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ribadisce ai ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian l'appello all'immediato cessate il fuoco e offre Mosca come sede per il negoziato diplomatico.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha intrattenuto due conversazioni telefoniche separate con i ministri degli Esteri armeno ed azero per arrivare ad un punto di svolta diplomatico nel conflitto in atto in Nagorno Karabakh.

La Federazione Russa ha rinnovato ad Armenia e Azerbaigian l'appello per una de-escalation della situazione con l'immediato stop alle ostilità armate in Nagorno Karabakh ed anche al ricorso alla retorica bellica da parte delle autorità dei due paesi.

"È stata confermata la disponibilità ad offrire una piattaforma a Mosca per organizzare contatti pertinenti, compreso lo svolgimento di una riunione ordinaria dei capi di ministeri degli Esteri di Azerbaigian, Armenia e Russia", afferma un comunicato del ministero degli Esteri russo.

Lavrov ha sottolineato che la Russia, sia singolarmente, che insieme agli altri co-presidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE, proseguirà gli sforzi volti a creare le condizioni per una soluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh mediante gli strumenti politico-diplomatici.