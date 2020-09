Biden zittisce Trump durante il dibattito: "Ma vuoi stare zitto?!" - Video

E' stato un primo dibattito senza esclusione di colpi, quello a cui nella nottata italiana, in Ohio, hanno preso parte Donald Trump e Joe Biden.

Il primo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, tenutosi nella notte italiana, è stato davvero molto intenso, con i due candidati che si sono interrotti più e più volte l'un l'altro.

In questo senso, sta diventando davvero virale su Internet il video che mostra Joe Biden zittire in maniera davvero brutale il suo rivale, dopo essere stato interrotto per l'ennesima volta sulla questione della Corte Suprema:

"Chi c'è nella tua lista Joe?", chiede più volte Donadl Trump. La sequenza filmata immortala quindi una delle rare volte in cui Biden perde il controllo, esclamando: "Ma vuoi stare zitto?!"

​