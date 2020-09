Dopo l'incontro con Macron la Tikhanovskaya invitata a Berlino

L'ex candidata alla presidenza bielorussa Svetlana Tikhanovskaya dopo l'incontro con il leader francese Emmanuel Macron ha anche ricevuto una proposta dal cancelliere tedesco Angela Merkel di visitare Belino nella prossima settimana.

Anna Krasulina, la portavoce dell'ex candidata alla presidenza, ha affermato a Sputnik che tale viaggio potrebbe avvenire già il 5-6 ottobre.

Krasulina ha svelato i dettagli del possibile incontro:

"Per ora sono in corso discussioni sulla preparazione del programma, ma in ogni caso si tratta della proposta di un incontro formalizzata dal gabinetto della Merkel. Un incontro è probabile, però al momento non sappiamo con chi di preciso".

La stessa Krasulina ha spiegato di non essere ancora a conoscenza di altri dettagli sul programma della visita.

Da Berlino al momento non è arrivata nessuna conferma in merito, e l'ufficio stampa del consiglio dei ministri fa sapere che eventuali comunicazioni verrano date secondo il regolamento previsto:

"Gli incontri del cancelliere in agenda nella prossima settimana verranno annunciati come al solito venerdì" - ha riferito a Sputnik un rappresentante dell'ufficio stampa del consiglio dei ministri tedesco.

Le proteste in Bielorussia

A partire dal 9 agosto l'opposizione bielorussa ha organizzato una serie di proteste per contestare i risultati delle elezioni presidenziali in cui il capo di Stato in carica Alexander Lukashenko è stato rieletto per il sesto mandato con l'80% dei voti. L'opposizione insiste che la sua candidata, Svetlana Tikhanovskaya, abbia vinto le elezioni.

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha ripetutamente accusato le nazioni occidentali di ingerenza diretta. Mosca ha inoltre espresso preoccupazione per le manifestazioni di ingerenza straniera negli affari interni della Bielorussia.