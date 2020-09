Coronavirus in Russia: 1.167.805 contagi (+8.232), 20.545 decessi (+160), 952.399 guarigioni(+6.479)

Nella giornata di ieri in Russia sono stati registrati 8.232 nuovi casi di contagio da coronavirus.

Il totale delle infezioni da COVID-19 registrate da inizio crisi ora ammonta a 1.167.805, comunica il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione questa mattina dalla sede di Mosca.

“Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 8.232 nuovi casi di contagio COVID-19. 83 delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione sono state interessate. 2.274 dei nuovi contagi (27,6%), risultano privi di manifestazioni cliniche e quindi asintomatici”, comunica il bollettino.

Il totale delle infezioni accertate da inizio pandemia nella Federazione ora è di 1.167.805. Il tasso di incremento giornaliero è dello 0,7%.

Nelle ultime 24 ore il numero dei decessi legati al COVID-19 è stato di 160, da inizio crisi il totale dei morti per causa o concausa coronavirus è di 20.545.

I guariti certificati di ieri sono stati 6.479, in totale 952.399 dall’inizio.

Il numero dei casi attivi (totale contagiati – totale guariti – decessi) è cresciuto a 194.861 dopo l’ultima settimana di saldo negativo.

La suddivisione amministrativa più colpita è, come sempre stato da inizio crisi, Mosca, con 2.300 nuovi casi registrati ieri. La metropoli capitale russa, ha attualmente 37.789 pazienti attivi. Il totale dei contagi da inizio crisi è stato di 290.293, i morti per causa o concausa 5.203.

La Regione di Mosca è la seconda suddivisione amministrativa per numero di contagi registrati dall’inizio, 73.380, ma ha meno della metà dei decessi registrati rispetto a San Pietroburgo (1.331 contro 2.924). La ‘Capitale del Nord’ ieri ha accertato 251 nuovi casi di contagio.

Tra le regioni meno colpite si confermano Circondario autonomo della Chukotka e quello dei Nenec che ieri non hanno registrato nuovi casi di contagio. La prima ha accusato solamente 192 casi da inizio crisi, la seconda non ha mai registrato decessi per coronavirus.