Il summit del G20 si terrà per videoconferenza il 21-22 novembre

Il vertice dei leader del G20 di quest'anno si terrà in formato online, a causa della pandemia di coronavirus. E' quanto si legge in una nota del Paese ospite.

"Il vertice dei leader del G20 2020 si terrà virtualmente dal 21 al 22 novembre e sarà presieduto da Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud", afferma il comunicato del segretariato saudita del G20

Il vertice, che quest'anno porterà il titolo "Realizzare le opportunità del 21° secolo per tutti", si concentrerà sulla tutela delle vite e sul rilancio della crescita, affrontando le vulnerabilità scoperte durante la pandemia e si concentrerà anche sulla promozione dell'azione internazionale per realizzare le opportunità del 21° secolo per tutti.

"La Presidenza del G20 si baserà sul successo dello straordinario vertice del virtuale dei leader del G20 tenutosi a marzo e sui risultati di oltre 100 gruppi di lavoro virtuali e riunioni ministeriali", afferma la dichiarazione.

Il segretariato saudita del G20 ha affermato che il gruppo dei venti ha contribuito con oltre 21 miliardi di dollari a sostenere la produzione, la distribuzione e l'accesso ai trattamenti e ai vaccini contro il coronavirus. Altri 11 trilioni di dollari sono stati stanziati per salvaguardare l'economia globale duramente colpita dalla pandemia. Il G20 ha anche lanciato un'iniziativa speciale per la sospensione del debito per i paesi meno sviluppati.

Lo scorso 26 marzo il vertice dei G20 si è dovuto tenere in videoconferenza a causa della pandemia da coronavirus. Si è trattato del primo summit in formato "virtuale" fra i leader dei venti.