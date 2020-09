In un anno il principe Carlo ha speso 7 milioni di dollari per aiutare William ed Harry

Il principe Carlo ha speso fino a 5,6 milioni di sterline (circa 7,1 milioni di dollari americani) l'anno scorso per sostenere i suoi due figli adulti, i principi William e Harry, così come le loro mogli, ha rivelato il rapporto annuale di Clarence House, la residenza ufficiale del principe Carlo a Londra.

Quando il principe Harry, il duca di Sussex, e sua moglie Meghan hanno rinunciato ai titoli reali e si sono trasferiti a Los Angeles per vivere una vita "finanziariamente indipendente" quest'anno, suo padre si è dimostrato desideroso di aiutarli economicamente.

Il Principe Carlo non è stato meno generoso di quando la coppia viveva nel Regno Unito.

Non è chiaro quanti di questi fondi siano andati ad Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex, in quanto nel documento non viene specificata la ripartizione delle spese.

"La maggior parte del personale e del lavoro ufficiale e di beneficenza, compresi gli uffici amministrativi del Duca e della Duchessa di Cambridge e del Duca e della Duchessa di Sussex, sono pagati dal reddito privato di Sua Altezza Reale del Ducato di Cornovaglia", si afferma nel rapporto.

Queste cifre sono state calcolate per un periodo che parte da aprile 2019 e si conclude a marzo 2020, quando nel Regno Unito è iniziato il lockdown per la pandemia di coronavirus. L'esborso del Principe Carlo per il mantenimento dei suoi figli è risultato essere superiore dell'11% rispetto all'anno precedente.

Nel frattempo, anche le "spese non ufficiali" del principe Carlo per lo stesso periodo sono aumentate di 45mila sterline, raggiungendo i 3,2 milioni di sterline (4 milioni di dollari americani) lo scorso anno.

Secondo quanto riferito, il figlio della regina Elisabetta spende questi soldi tra assistenti personali, chef, giardinieri ed altre voci. Il suo reddito ufficiale nel Ducato di Cornovaglia è stimato a 22,2 milioni di sterline (28 milioni di dollari) all'anno.

Quando i Sussex hanno rinunciato ai loro titoli reali quest'anno per trasferirsi negli Stati Uniti, si vociferava che il principe Carlo avrebbe coperto parte delle loro spese di sicurezza, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva chiarito che il suo governo non aveva intenzione di sborsare per la loro protezione.

Una portavoce della coppia in seguito ha detto che non stavano nemmeno prendendo in considerazione il finanziamento del governo statunitense e che avrebbero pagato la loro sicurezza di tasca propria, ma con un piccolo contributo del principe Carlo.

La coppia ha anche recentemente rimborsato 2,4 milioni di sterline (3 milioni di dollari) per la ristrutturazione del Frogmore Cottage, a Windsor, che avrebbe dovuto essere la loro casa nel Regno Unito. Tuttavia a gennaio, i Sussex avevano annunciato che avrebbero rinunciato alla vita di corte per vivere una vita "finanziariamente indipendente" tra Regno Unito e Stati Uniti.