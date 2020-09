Bere il tè con pepe nero come possibile rimedio per prevenire le infezioni

Rispondendo al motivo per cui servirebbe bere il tè con pepe nero, gli esperti affermano: aiuta ad aumentare l'immunità grazie alle sue proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, in aggiunta questa bevanda è utile per il controllo del peso.

Sullo sfondo dell'inizio della stagione influenzale, che quest'anno arriva in contemporanea con l'epidemia di coronavirus, servirebbe prestare particolare attenzione alla propria immunità e allo stile di vita, ricordano i medici. Dovrebbero essere utilizzati tutti i modi ragionevoli per ridurre il rischio personale di contrarre infezioni virali, nonché complicazioni o sintomi gravi nel caso in cui ci si ammali di COVID-19.

Per consolidare l'immunità durante la stagione delle infezioni, gli esperti indiani consigliano di utilizzare il pepe nero, in particolare bere il tè con questa spezia. In India la polvere di pepe nero o il pepe nero in grani sono tradizionalmente usati come rimedio casalingo per raffreddore, congestione nasale e tosse. Si ritiene che la spezia sia efficace contro il mal di gola, aiuti a ridurre l'infiammazione nell'organismo prevenendo lo sviluppo di gravi sintomi di infezione.

"Il tè al pepe nero è ricco di antiossidanti e può aiutare a rafforzare l'immunità in quanto ha proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie", il portale Times Now riferisce le parole degli esperti.

Tuttavia, il tè al pepe nero non solo aiuta a curare o prevenire le infezioni, ma inibisce anche la crescita dei depositi adiposi accelerando il metabolismo. Il pepe nero contiene piperina, un composto che accelera i processi metabolici. Un buon metabolismo è la chiave del dimagrimento, dal momento che significa un alto tasso di combustione delle fonti di cibo per l'energia: grazie a questo, il cibo viene utilizzato completamente per le attività del nostro corpo, senza essere immagazzinato come grasso.

Inoltre diversi studi dimostrano che i cibi piccanti fanno sentire rapidamente una persona piena, rendendola sazia più a lungo. Dal momento che il pepe nero può rendere piccante qualsiasi cibo o bevanda, può aiutare a frenare l'appetito e accelerare la perdita di peso.

Gli esperti ricordano che l'eccesso di grasso e peso è un fattore aggravante di molte infezioni, inclusa quella provocata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2: nei soggetti obesi, è maggiore il rischio di complicazioni e decorso debilitante del COVID-19.