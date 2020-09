Gp di Russia, vince Bottas davanti a Verstappen. Sesto Leclerc

Il leader del mondiale e campione del Mondo Lewis Hamilton rimanda l'appuntamento con la vittoria numero 91 per superare il record di Michael Schumacher.

Il pilota britannico parte in testa, ma deve scontare una penalità di 10 secondi per una prova di partenza irregolare prima della gara.

A Sochi, davanti a 31mila spettatori - la metà della capienza dell'autodromo russo, sorride così il secondo pilota Mercedes, Vallteri Bottas, che vince davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Per il pilota finlandese è la seconda vittoria nella stagione in corso, la nona in carriera e la seconda sul circuito russo.

Sesta la Ferrari di Charles Leclerc. Tredicesimo Sebastian Vettel.

Formula 1 l'ordine d'arrivo del Gp di Russia

Vallteri Bottas, Mercedes Max Verstappen, Red Bull Lewis Hamilton, Mercedes Sergio Perez, Racing Point Daniel Ricciardo, Renault Charles Leclerc, Ferrari Esteban Ocon, Renault Daniil Kvyat, AlphaTauri Pierre Gasly, AlphaTauri Alexander Albon, Red Bull

Formula 1 la classifica del Mondiale

Lewis Hamilton, punti 205 Vallteri Bottas, punti 161 Max Verstappen, punti 128

Le prossime gare del Mondiale

La prossima gara del Mondiale di Formula 1 è in programma tra due settimane, il 10 e 11 ottobre in Germania, dove sul circuito del Nurburgring andrà in scena il Gran Premio dell'Eifel, undicesima gara in calendario.