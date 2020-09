Grecia, forte scossa di terremoto con epicentro in mare

Un forte sisma è avvenuto questa notte al largo delle coste di Karyes in Grecia. Non ci sono danni a persone o cose.

Paura nella notte per una scossa registrata a 31 chilometri da Karyes in Grecia. L'epicentro del sisma è stato localizzato in mare, con ipocentro di 10 chilometri, secondo quanto rileva la Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Roma.

In precedenza la magnitudo è stata misura di 5.3 poi corretta a 5.1.

​Non è stata riportata alcuna notizia di danni a persone o cose.

Eventi sismici di questa intensità sono un fenomeno frequente in Grecia. Lo scorso 21 marzo un terremoto di magnitudo 5.7 è avvenuto sulla costa nord-occidentale della penisola ellenica. Il sisma causato dal movimento tettonico della placca africana in direzione di quella euroasiatica, è stato distintamente avvertito anche in alcune aree di Puglia e Calabria.