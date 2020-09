Perché il Pentagono rafforza la sua presenza in Alaska "letteralmente" davanti al confine russo

I 150 jet Lockheed Martin F-22 Raptor e F-35 Lightning II che dovrebbero essere schierati in Alaska costituiranno uno dei più grandi, se non il più grande dispiegamento statunitense di caccia stealth di quinta generazione ovunque nel mondo, date le stime secondo cui l'Aviazione attualmente gestisce 187 F-22 e meno di 250 F-35 in totale.

Il 356° Squadrone d'attacco presso la base aerea di Eielson nell'Alaska centrale ha ricevuto i suoi primi due F-35 ad aprile, con altri quattro in prestito dalla base Hill nello Utah per scopi di addestramento. Il 356° squadrone è stato riattivato nell'ottobre 2019, diventando il gruppo di caccia degli Stati Uniti più settentrionale e si dice che sia in grado di attaccare qualsiasi parte dell'Europa o della regione Asia-Pacifico, secondo i funzionari militari.

Entro la fine del prossimo anno, Eielson dovrebbe aumentare significativamente il suo numero di personale, con circa 1.500 aviatori che arriveranno alla base entro dicembre 2021, quasi raddoppiando il contingente esistente di 1.750 membri del personale in servizio attivo. Si prevede che nello stesso periodo verranno consegnati 54 F-35. Il Pentagono prevede di spendere circa 500 milioni di dollari per la costruzione della base per ospitare le nuove truppe e gli aerei, comprese 41 strutture in costruzione da zero o ristrutturate.

L'Alaska è la patria dell'11esimo distaccamento dell'Aviazione, il più grande contingente aereo degli Stati Uniti nel Pacifico settentrionale, con la base di Eielson che è il più vicino aeroporto militare americano permanente situato vicino al confine russo, che si trova a circa 1.000 km a ovest della base. I suoi aerei hanno il compito di pattugliare le acque del Mare di Bering, impegnarsi nella sorveglianza radar dell'estremo oriente russo e intercettare gli aerei russi che operano nelle vicinanze.

Rispetto alla presenza aerea, le forze di terra dei militari statunitensi in Alaska sono limitate, con solo due brigate di fanteria equipaggiate con artiglieria e mezzi corazzati Stryker, più la Guardia Costiera, assegnata alla difesa dello Stato. Fino a poco tempo, gli Stati Uniti non erano stati in grado di creare una grande base navale nella regione a causa della mancanza di grandi navi rompighiaccio e di strutture portuali in acque profonde.

Questo dovrebbe cambiare nel prossimo futuro, con il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito che approverà 618 milioni di dollari in finanziamenti per espandere il porto di Nome, nell'Alaska occidentale, in un porto in acque profonde il 1 giugno, e il piano è ora diretto al Congresso per l'approvazione federale.

A fine maggio, il senatore dell'Alaska Dan Sullivan ha dichiarato a un panel ospitato dal Woodrow Wilson Center Polar Institute che i suoi colleghi legislatori a Washington riconoscono la necessità per gli Stati Uniti di espandere la propria presenza militare nell'Artico mentre Russia e Cina continuano a sviluppare flotte di rompighiaccio e rafforzare la loro presenza in una regione che ospita vaste riserve di energia e risorse minerali non sfruttate.

Cosa ne pensano i russi?

Alla richiesta di commentare la crescita militare degli Stati Uniti, il maggiore generale Vladimir Popov, pilota militare onorato della Russia, ha detto a Sputnik che dal punto di vista delle difese aeree, l'Alaska è già ben sorvegliata dal sistema di difesa aerospaziale del NORAD, con la sua aviazione da combattimento il potenziale di attacco principale.

"L'Alaska è lontana dalla terraferma degli Stati Uniti, ma è un avamposto in relazione alla Russia - siamo separati solo da uno stretto e il confine è letteralmente nel campo visivo", ha detto Popov. “Questa è una regione strategica per gli Stati Uniti. Aggiungere altri 150 caccia raddoppierebbe almeno il potenziale di combattimento delle forze esistenti. Ma la loro portata limitata significa che sono principalmente destinati alla difesa. I caccia stealth svolgeranno probabilmente funzioni relative alla difesa aerea, proteggendo obiettivi attraverso il territorio dell'Alaska o scortando aerei da ricognizione".

La potenza aerea regionale russa è molto più modesta, ha osservato Popov, indicando i contingenti d'intercettori con base a Kamchatka, Sakhalin e la componente dell'aviazione navale della flotta settentrionale.

"Se metti insieme tutti questi aerei, ottieni al massimo un reggimento di aviazione", cioè circa 60-63 aerei, ha detto l'ufficiale. “In termini di forza di combattimento, le nostre forze sono inferiori a quelle degli americani. Pertanto, non hanno nulla da temere. Non tentiamo di dimostrare la superiorità ai confini dell'Alaska. La nostra strategia è difensiva: per proteggere il nostro territorio sono stati impiegati solo sistemi di difesa aerea e di controllo radar”, ha sottolineato.

Popov ha avvertito che una volta che gli Stati Uniti rafforzeranno il loro contingente, Mosca sarà costretta a prendere provvedimenti adeguati in risposta, con i lavori sulla rotta del Mare del Nord che già soddisfano i piani per ripristinare gli aeroporti per i caccia e gli intercettori, nonché gli aggiornamenti alle difese aeree e il equipaggiamento delle forze di terra locali con nuove attrezzature.