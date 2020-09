Tragedia nuziale: 8 morti e più di 170 contagiati dal coronavirus dopo matrimonio negli Usa

Almeno 8 persone sono morte e altre 178 sono state infettate dal coronavirus dopo le nozze celebratesi il 7 agosto nella città di Millinocket, nel Maine (Usa). Le autorità locali hanno aperto un'indagine in quanto i convitati sembrano aver provocato nuovi casi in luoghi come carceri e case di cura.

Celebrare un matrimonio in tempi di pandemia è sempre rischioso e lo è ancora di più se non vengono rispettati i limiti di capienza imposti per evitare massicci contagi.

Ignorando le raccomandazioni delle autorità, una coppia ha invitato 65 persone alle loro nozze invece di limitarsi alle 50 consentite. Durante i festeggiamenti più di 20 partecipanti sono rimasti contagiati dal coronavirus, provocando successivamente ondate di infezioni secondarie e terziarie nello stato del Maine, con un bilancio tragico di 8 morti per ora.

Il Centro di controllo e prevenzione delle malattie infettive del Maine ha aperto un'indagine alla luce dell'alta incidenza di infezioni che è stata osservata in tutto lo Stato a margine di quel matrimonio.

A seguito dell'inchiesta sono stati rilevati 39 positivi in ​​una casa per anziani dello Stato, dove 7 persone sono già morte, e più di 80 casi in una prigione situata a circa 370 chilometri da Milinocket.

Tutto questo rappresenta un duro colpo per il Maine, che fin dall'inizio ha imposto rigide regole di isolamento e contenimento, rese successivamente più flessibili per la bassa incidenza di infezioni. Ciò dimostra l'importanza di non abbassare la guardia e di continuare a proteggersi dal virus a tutti i costi.

"Quando abbiamo scoperto cosa era successo, tutti sono tornati in quarantena ... Tutto si è spento in città", ha detto Cody McEwen, presidente del consiglio comunale.

Gli organizzatori della cerimonia nuziale, che spiegano come un malinteso la loro decisione di superare il numero massimo di partecipanti, sono stati accolti con la furia della gente, costretta a confinarsi in casa.

Da parte sua la governatrice del Maine Janet Mills, ha esortato i cittadini a prendere coscienza che questo aumento dei casi rischia di rovinare i progressi compiuti.

Negli Stati Uniti, secondo gli ultimi dati, oltre 7,2 milioni di persone sono state infettato dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 ed i decessi per Covid sono stati oltre 200mila.