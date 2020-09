Libano: Premier incaricato si dimette

Il Libano è in grave crisi politica dopo l'esplosione avvenuta nel porto principale del Paese il 4 agosto. A pochi giorni dall'esplosione e dalle proteste scoppiate nel Paese, il governo del primo ministro libanese Hassan Diab si è dimesso.

Il premier incaricato del Libano, Mustapha Adib, ha dichiarato che si sta dimettendo, ha riferito Reuters. Il funzionario ha anche deciso di non formare un nuovo governo.

"La ragione delle mie dimissioni era che le fazioni politiche non soddisfacevano le mie condizioni. Non sono riuscite a non politicizzare il processo di formazione di un governo", ha detto il funzionario in una dichiarazione che è stata trasmessa dalle emittenti regionali.

L'annuncio delle dimissioni avrebbe seguito l'incontro di Abib con il presidente libanese Michel Aoun. Dopo un mese di rimpasti, il premier designato non è riuscito a concordare le posizioni chiave nel nuovo governo per portare il paese fuori dalla crisi politica, compresa quella del ministro delle Finanze.

La crisi politica in Libano

Mustapha Adib, l'ex ambasciatore del Libano in Germania, era stato designato come nuovo primo ministro ad agosto con l'incarico di formare il governo, dopo le dimissioni del precedente governo a causa della crisi economica e politica in cui versa il paese, aggravata dopo l'esplosione avvenuta nel porto di Beirut lo scorso 4 agosto.

L'esplosione del 4 agosto

Una potente esplosione si è verificata lo scorso 4 agosto nel porto di Beirut. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, la deflagrazione è avvenuta in un silos del porto in cui erano ammassate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscate nel 2015. L’onda esplosiva ha interessato tutta la città.

L’incidente ha provocato circa 190 vittime e oltre 6.000 feriti, causando fino a 15 miliardi di dollari di danni alla capitale libanese.