Meghan Markle starebbe 'seriamente' pensando di candidarsi alla Casa Bianca

Da tempo circolano voci secondo cui Meghan Markle potrebbe puntare alla presidenza; tuttavia, i rappresentanti dell'ex attrice non hanno mai confermato queste presunte ambizioni. I nuovi rumors hanno iniziato a circolare dopo che la Markle ha esortato gli elettori statunitensi a non ignorare l'imminente voto presidenziale.

La duchessa del Sussex potrebbe eventualmente candidarsi alla Casa Bianca, ha detto a 'Vanity Fair' una sua cara amica, suggerendo che questa intenzione sia alla base della decisione della Markle di mantenere il passaporto statunitense.

"Uno dei motivi per cui era così ansiosa di non rinunciare alla sua cittadinanza americana era quello di avere la possibilità di entrare in politica", ha affermato una fonte. "Penso che se Meghan e Harry rinunciassero ai loro titoli lei prenderebbe seriamente in considerazione la possibilità di candidarsi alla presidenza".

Tuttavia, altre persone vicine all'ex attrice sostengono che lei "non nutre alcuna ambizione di intraprendere una carriera in politica da sola", nonostante mantenga l'impegno e un forte interesse per la vita politica.

I commenti hanno fatto seguito a un videomessaggio della coppia reale che promuove la lista dei migliori 100 influencer dell'anno di 'Time'. In una clip, i Sussex hanno esortato gli americani a votare in quella che Markle ha descritto come "l'elezione più importante della nostra vita".

Né Meghan né il principe Harry hanno menzionato le loro scelte personali relativamente alla sfida di novembre - come membri della famiglia reale, dovrebbero rimanere imparziali riguardo alla politica. Tuttavia, alcune forti osservazioni in merito all'"hate speach" hanno spinto molti a suggerire che abbiano abbandonato la loro neutralità criticando indirettamente il presidente Trump, sostenendo nel contempo il candidato democratico Joe Biden.

Poco dopo che il video è apparso online, i giornalisti hanno chiesto a Trump cosa pensasse del forte appello della coppia agli elettori americani. Il presidente ha risposto dicendo di non essere un "grande fan" della Markle, augurando invece "molta fortuna" al principe Harry perché apparentemente "ne avrebbe avuto bisogno".

Buckingham Palace si è affrettato a prendere le distanze dal messaggio della coppia, sostenendo che i loro commenti sono fatti "a titolo personale" in quanto né il Duca né la Duchessa del Sussex sono più considerati membri attivi della famiglia reale.

Meghan e Harry attualmente vivono a Los Angeles dopo che si sono ufficialmente dimessi dai loro doveri reali di alto livello a marzo e si sono trasferiti negli Stati Uniti attraverso il Canada. Alcuni commentatori reali in precedenza hanno affermato che l'ex attrice a un certo punto si sarebbe "candidata alla presidenza", poiché apparentemente faceva "tutto parte del piano". La Markle non ha mai espresso pubblicamente questa intenzione. Tuttavia, nel novembre 2019, ha avuto un incontro privato con l'ex candidata presidenziale democratica Hillary Clinton presso l'ex residenza britannica del Sussex, Frogmore Cottage, che è stato descritto come un incontro "molto dolce e caloroso", in cui le due donne hanno espresso "molta ammirazione reciproca ”.