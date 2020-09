Navalny ringrazia i piloti e i medici russi che lo hanno soccorso dopo il malore

In un post Instagram sulla sua pagina ufficiale, Navalny ha ringraziato i piloti del volo per aver effettuato un atterraggio di emergenza a Omsk e i professionisti medici che hanno fornito cure urgenti.

"I piloti e i primi soccorritori, in sostanza, mi hanno dato altre 15-20 ore di vita. Tutto ciò che è seguito è stato molto drammatico e merita una storia a parte, ma non ci sarebbe sicuramente nulla da dire se non fosse per questi individui. Grazie. voi, miei gentili amici sconosciuti. Siete brave persone", ha scritto Navalny.

Cosa è successo a Navalny

Alexey Navalny è stato ricoverato nella città russa di Omsk in agosto dopo un malore durante un volo interno. I medici russi hanno combattuto per la vita di Navalny per 44 ore senza sosta e hanno stabilito che aveva avuto una disfunzione metabolica causata da bassi livelli di zucchero nel sangue. In seguito è stato portato in aereo alla clinica tedesca Charite, dove i medici hanno inizialmente trovato una sostanza relazionata a un gruppo d'inibitori della colinesterasi nel suo organismo, prima di affermare di aver trovato tracce di una sostanza simile al Novichok nel suo corpo.

Giovedì, il legislatore dell'UE ha approvato una risoluzione, chiedendo all'UEdi elaborare un elenco di "misure restrittive ambiziose" contro la Russia sul presunto attentato a Navalny e rafforzare le sanzioni esistenti.

Mosca ha invitato l'Europa a smettere di cercare d'incolpare la Russia preventivamente del caso Navalny, aggiungendo che le sanzioni avevano un pregiudizio anti-russo.