Equipaggio ISS si isolerà di nuovo nel segmento russo questo fine settimana per delle perdite d'aria

L'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si isolerà questo fine settimana nel segmento russo della stazione ancora una volta per trovare una falla nello scafo, ha rivelato venerdì un rappresentante dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, un mese dopo che l'equipaggio si è isolato nel Modulo Zvezda per una perdita.

"Nel prossimo fine settimana, l'equipaggio della ISS si auto isolerà nel segmento russo della stazione per cercare una perdita atmosferica nella stazione. L'equipaggio eseguirà regolarmente tutte le operazioni pianificate, nulla minaccia la sicurezza dell'equipaggio", ha detto il rappresentante.

All'inizio della giornata, l'astronauta statunitense Christopher Cassidy ha scritto su Twitter che l'equipaggio della ISS avrebbe "riprovato con l'isolamento del modulo questo fine settimana", poiché la ricerca della perdita di ossigeno non aveva ancora prodotto risultati. L'equipaggio ha preso la stessa misura in agosto, quando si è autoisolato nel modulo russo Zvezda per quattro giorni.

Secondo la NASA, la perdita è stata rilevata per la prima volta nel settembre dello scorso anno, ma la sua intensità è diventata significativa solo di recente. Sebbene non rappresenti ancora una minaccia per l'equipaggio, sono stati avviati lavori per trovare la fonte, presumibilmente un foro di 0,1 millimetri in uno dei moduli statunitensi.

Oltre a Cassidy, l'attuale equipaggio della ISS comprende i cosmonauti russi Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner.