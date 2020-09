In Svizzera si terrà referendum sull'accordo sulla libera circolazione con l'Ue

Il Partito popolare svizzero (SVP), ha indetto un referendum per terminare l'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE.

La Svizzera voterà il 27 settembre con un referendum che deciderà se terminerà il suo accordo con l'UE sulla libera circolazione delle persone.

Il voto è stato indetto dal più grande partito del parlamento svizzero, il Partito popolare svizzero (SVP) di destra e anti-immigrazione, che sostiene da tempo che la Svizzera dovrebbe essere in grado di limitare il numero di stranieri che entrano nel Paese per lavorare.

Tuttavia, i risultati dei recenti sondaggi non sono promettenti per l'SVP, in quanto mostrano che il 63% degli intervistati si oppone alla proposta del partito.

Gli esperti suggeriscono che il risultato è indicativo del desiderio di stabilità degli elettori in mezzo alla pandemia di coronavirus e alle relative difficoltà economiche.

I vantaggi e gli svantaggi

Circa un quarto della popolazione svizzera di 8,6 milioni è composta da stranieri, con gli esperti che prevedono che gli arrivi di stranieri nei prossimi 30 anni porteranno la popolazione complessiva a circa 10 milioni.

I cittadini dell'UE più Islanda, Norvegia e Liechtenstein costituivano il 68% dei 2,1 milioni di stranieri residenti in Svizzera nel 2019, con le comunità più grandi, secondo quanto riferito, provenienti da Italia, Germania e Portogallo.

Il Partito popolare svizzero sostiene da tempo che i migranti stanno "cambiando" la cultura del paese.

“Le piazze pubbliche, i treni e le strade diventano meno sicure. Inoltre, quasi la metà di tutti i beneficiari del welfare sono stranieri”, afferma il sito web della campagna referendaria.

Secondo l'SVP, l'arrivo di un numero sempre maggiore di giovani stranieri provocherà un'impennata della disoccupazione tra gli svizzeri più anziani. Inoltre, prevedono un aumento dei costi degli alloggi, mentre scuole, trasporti e servizi pubblici potrebbero essere "sopraffatti" dai nuovi arrivi.

Dall'altra parte, chi si oppone alle misure proposte per limitare gli arrivi di stranieri dall'UE afferma che la rottura dell'accordo di libera circolazione con l'Unione Europea non solo negherebbe al paese lavoratori qualificati di cui ha disperatamente bisogno, ma, soprattutto, una clausola "ghigliottina" metterebbe in pericolo oltre 120 trattati bilaterali di cui la Svizzera gode con Bruxelles.

Il governo ha già avvertito che la clausola congelerebbe l'intero pacchetto di accordi, come quelli su libero scambio, scambio di dati, agricoltura, ricerca, cooperazione di polizia, aviazione civile, trasporto su strada, turismo, istruzione e pensioni.

Già nel 2014, l'SVP aveva già tentato di limitare la libera circolazione, vincendo per un pelo un referendum del 2014 che chiedeva quote d'immigrazione.

Tale iniziativa è successivamente andata incontro a un compromesso con Bruxelles dopo due anni di trattative, promuovendo un certo grado di preferenza locale in settori economici specifici, ma senza imporre limiti fissi agli arrivi stranieri dal blocco.

Sin dal referendum del 2014, Bruxelles è stata categorica sul fatto che qualsiasi rifiuto del principio da parte della Svizzera comporterebbe l'esclusione del paese dal mercato unico.