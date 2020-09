Coronavirus in Russia: 1.136.048 contagi (+7.212), 20.056 decessi (+108), 934.146 guarigioni(+4.317)

Nella giornata di ieri in Russia sono stati registrati 7.212 nuovi casi di coronavirus.

Il totale dei contagi accertati da inizio crisi è ora di 1.136.048, ha comunicato il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione stamane ai media nella capitale.

“Nelle ultime 24 ore il numero delle infezioni COVID-19 è aumentato di 7.212 unità. I nuovi casi sono stati registrati in 84 delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione. Tra in nuovi casi, 1.856, pari al 25,7%, sono asintomatici e non presentano manifestazioni cliniche alcune”, cha comunicato il Centro durante la lettura del bollettino quotidiano.

Il tasso di incremento rimane allo 0,6% pur notandosi un graduale aumento dei numero dei contagi. Non si notano invece aumenti nel numero dei decessi: 108 nella giornata di ieri. Il totale dei decessi per causa o concausa coronavirus ha superato i 20mila (20.056).

Le guarigioni certificate nella giornata di ieri sono state 4 317, per un totale di 934.146 da inizio crisi. Il saldo nuovi contagiati / nuovi guariti è tornato fortemente in negativo dopo un lungo periodo di saldo positivo durante l’estate.

Il numero dei casi attivi (differenza tra totale contagiati da inizio crisi, meno totale decessi, meno totale guariti) è ora di 181.846.

Mosca

Anche nella giornata di ieri la suddivisione amministrativa più colpita è stata la città di Mosca, 1.560 i nuovi casi. Nella capitale da inizio pandemia sono stati registrati 281.968 casi di contagio, 242.883 sono stati i guariti certificati, 33.956 sono attualmente i casi attivi, e 5.129 sono stati i decessi.

La Regione di Mosca al terzo posto con 208 nuovi contagi. Questa Regione ha avuto molti più casi registrati di contagio rispetto a San Pietroburgo (72.529) ma molti meno decessi attribuiti (1.311).

San Pietroburgo

La città di San Pietroburgo ha registrato il secondo peggior risultato nelle ultime 24 ore, con 224 nuovi contagi. La ‘Capitale del Nord’ ha avuto finora 41.798 casi di contagio registrati in totale, con 28.461 guarigioni e 2.858 decessi. 10.479 sono i pazienti attivi.

Tra le regioni più ‘virtuose’ si segnalano il Circondario autonomo della Čukotka, che ieri ha segnalato 2 soli nuovi casi di contagio e Il Circondario autonomo dei Nenec, con zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. La Čukotka ha finora registrato in tutto 187 contagi, ha attualmente 10 soli casi attivi e 2 decessi da inizio crisi.

Il Circondario dei Nenec zero decessi da inizio crisi.