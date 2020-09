Kim Jong-un "rammaricato" per uccisione civile sudcoreano

La Corea del Nord è "rammaricata" per aver sparato più di 10 colpi a un civile sudcoreano, secondo l'agenzia di stampa Yonhap, citando l'amministrazione del presidente Moon Jae-in.

La dichiarazione suggerisce che il leader nordcoreano Kim Jong-un si sia scusato per lo "sfortunato incidente", affermando di essere "molto dispiaciuto" in un avviso formale inviato alla sua controparte sudcoreana.

Pyongyang ha promesso di prendere misure per evitare che simili tragedie si ripetano.

Pyongyang sottolinea che la sparatoria non sarebbe dovuta accadere e che la leadership nordcoreana spera che la fiducia tra le due Coree non sia stata danneggiata.

Mentre secondo i media Pyongyang avrebbe sparato al cittadino sudcoreano come parte delle misure per combattere il coronavirus, il Nord ha affermato che le sue truppe che operano vicino al confine marittimo occidentale hanno sparato più di 10 colpi contro un uomo sudcoreano che si sarebbe introdotto nelle acque nazionali della Corea del Nord, in conformità con protocollo.

Giovedì, il presidente Moon Jae-in ha condannato Pyongyang per aver sparato a un civile sudcoreano scomparso definendolo "scioccante" e "imperdonabile".

I suoi commenti sono arrivati ​​poche ore dopo che il ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato che Pyongyang aveva ucciso un funzionario sudcoreano scomparso e che aveva bruciato il suo corpo. Seoul ha invitato Pyongyang a "fornire una spiegazione e punire i responsabili".

"La Corea del Nord ha trovato l'uomo nelle sue acque e ha commesso un atto di brutalità sparandogli e bruciando il suo corpo, secondo un'analisi approfondita dei diversi servizi di intelligence dei nostri militari. Il nostro esercito condanna fermamente un atto così brutale ed esorta fortemente il Nord a fornire un spiegare e punire i responsabili ", ha affermato il ministero.

Fucilazioni per evitare il contagio del COVID-19?

All'inizio di questo mese, il comandante delle forze armate statunitensi in Corea Robert Abrams è stato citato dal Bangkok Post mentre diceva a una conferenza online per il Center for Strategic and International Studies (CSIS) che le autorità nordcoreane hanno emesso ordini di fucilazioni al confine con la Cina per evitare la contaminazione da COVID-19.

La Corea del Nord non ha dichiarato ufficialmente alcun caso d'infezione da coronavirus, anche se a luglio la Korean Central News Agency ha segnalato “un caso sospetto” di COVID-19 nella città di Kaesong. Si diceva che la persona con i sintomi del coronavirus fosse un disertore verso la Corea del Sud, che aveva lasciato il paese tre anni fa per poi tornare nel nord il 19 luglio.