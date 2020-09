Rivelata la ricetta per preparare l'hot dog perfetto e salutare

L'hot dog è un cibo da strada popolare ma non considerato molto salutare da molti. Tuttavia è possibile trasformarlo in un piatto dietetico, ha detto a Radio Sputnik la nutrizionista Margarita Arzumanyan.

L'hot dog deve la sua popolarità, tra le altre cose, alla sua facilità di preparazione. E' costituito da ingredienti semplici, anche se non i più salutari: pane, wurstel e salse: ketchup, senape o maionese. La nutrizionista Margarita Arzumanyan ha spiegato che per trasformare un hot dog in un prodotto utile, non serve rinunciare a questi componenti, ma occorre solo cambiare la loro qualità.

"Sì, in effetti, un hot dog può essere molto utile. Per questo, è consigliabile prendere pane integrale. È adatto anche pane semplice con farina di grano, ma con l'aggiunta di semi di girasole, semi di lino o crusca", ha detto Margarita Arzumanyan.

Quando si sceglie il wurstel, bisogna prestare attenzione alla loro composizione, consiglia il nutrizionista.

"Per avere un wurstel sano, meglio scegliere uno di pollo o di tacchino. Devi leggere l'etichetta e vedere la sua composizione. Se il wurstel di pollo contiene solo carne di pollo con l'aggiunta di spezie, allora è fantastico. Se la composizione contiene conservanti, emulsionanti e amplificatori di gusto, è meglio lasciare perdere", ha spiegato Margarita Arzumanyan.

Bisogna comunque rinunciare alle solite salse per via del sale che contengono; meglio sostituirle con altri condimenti.

"Di solito usano senape e ketchup come salsa. È meglio sostituirli con concentrato di pomodoro, c'è meno sale. Il nostro principale fattore di rischio per lo sviluppo di malattie è l'eccessiva assunzione di sale. Partiamo sempre dal presupposto che ci sia meno sale. Pomodori solo grattugiati. sono in vendita, sono meno salati", ha chiarito Margarita Arzumanyan.