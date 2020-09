Lindsey Graham avrebbe esortato Trump a non uccidere Soleimani: "sarà una guerra quasi totale"

Il senatore Lindsey Graham ha disperatamente esortato il presidente Trump a non assassinare il generale del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche Qasem Soleimani pochi giorni prima del suo attacco con droni del 3 gennaio 2020 vicino all'aeroporto internazionale di Baghdad, suggerisce il giornalista investigativo Bob Woodward nel suo nuovo libro "Rage", sugli scaffali dalla scorsa settimana.

Quando Trump avrebbe detto che stava pensando di "colpire Soleimani" durante una piacevole partita di golf al Trump International Golf Club di West Palm Beach, in Florida, il 30 dicembre 2019, Graham avrebbe reagito con sorpresa, esclamando "Oh, ragazzo, questo è un passo enorme!"

"Se si vendicheranno in qualche modo, cosa che faranno, devi essere disposto a eliminare le raffinerie di petrolio", ha continuato il senatore, aggiungendo che se gli Stati Uniti lo avessero fatto, "questa sarà una guerra quasi totale!"

“Se lo uccidi, sarà nuovo gioco. Si passa dal blackjack da $ 10 al blackjack da $ 10.000 a mano", avrebbe aggiunto Graham, avvertendo Trump che con l'arrivo delle elezioni avrebbe dovuto "pensare a come rispondere e come aspettarsi che avrebbe risposto l'Iran".

Trump avrebbe dichiarato che Soleimani "meritava" di essere assassinato e che l'intelligence statunitense aveva fornito alla Casa Bianca "tutte queste intercettazioni che lo dimostravano" che il comandante della Forza Quds stava pianificando attacchi contro le forze statunitensi in Iraq, Graham avrebbe risposto che il comandante iraniano ha "sempre fatto quello", e che "questo è quello che fa".

Secondo il resoconto di Woodward della conversazione sul golf, Graham ha messo in guardia Trump dall'assassinare Soleimani, dicendo al presidente "questo è esagerato. Che ne dici di colpire qualcuno di un livello inferiore al generale Soleimani, che sarebbe molto più facile da assorbire per tutti "?

L'assassinio di Soleimani

Giorni dopo, un drone americano MQ-9 Reaper ha colpito Soleimani e un comandante della milizia alleata di Baghdad all'aeroporto internazionale della capitale irachena, uccidendo loro e diversi associati. L'Iran ha risposto lanciando oltre una dozzina di missili su due basi statunitensi in Iraq il 7 gennaio, provocando lesioni cerebrali traumatiche a 100 militari statunitensi e portando i due paesi sull'orlo della guerra. Secondo quanto riferito, Teheran ha avvertito i suoi alleati in Iraq degli imminenti attacchi missilistici, consentendo al personale militare iracheno di avvertire le forze statunitensi degli attacchi.

Washington ha giustificato l'uccisione di Soleimani il 3 gennaio citando l'attacco missilistico del 27 dicembre 2019 alla base aerea K-1 di Kirkuk, nel nord dell'Iraq, che ha ucciso un appaltatore statunitense e ferito quattro militari statunitensi e due agenti di sicurezza iracheni. Le forze statunitensi hanno attribuito l'attacco a una milizia filo-iraniana. Tuttavia, a febbraio, fonti militari e d'intelligence irachene hanno affermato che i resti di Daesh (ISIS)*, non l'Iran, erano probabilmente responsabili dell'attacco a K-1.

Prima della sua morte il 3 gennaio, Soleimani ha servito come comandante della forza di combattimento extraterritoriale d'élite Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane per circa due decenni, combattendo militanti talebani in Afghanistan, Daesh e militanti affiliati ad al-Qaeda* in Siria e Iraq, e ha fornito ad Hezbollah supporto contro le forze israeliane durante la guerra del Libano del 2006.

Dei "commenti insoliti" per Graham

I commenti di Graham a Trump, come riportato da Woodward, sono insoliti per il senatore degli Stati Uniti, che è stato uno dei principali fautori di ogni guerra iniziata dagli Stati Uniti dall'invasione dell'Iraq del 2003. Un accanito sostenitore di quella guerra, Graham ha anche sostenuto gli attacchi aerei della NATO sulla Libia nel 2011, ha promosso gli sforzi degli Stati Uniti per estromettere il governo siriano, ha proposto di aumentare il numero del personale militare statunitense in Afghanistan e ha invitato pubblicamente Trump a considerare di bombardare le raffinerie di petrolio iraniane a seguito degli attacchi della milizia Houthi del settembre 2019 alle strutture petrolifere saudite.

Trump si è scontrato ripetutamente con Graham prima di entrare in carica, accusando lui ed il senatore scomparso dell'Arizona John McCain di "cercare sempre d'iniziare la terza guerra mondiale". Negli anni successivi, i due sono diventati degli improbabili alleati sulla maggior parte delle questioni, in particolare sulla politica interna.

Nei suoi commenti pubblici sull'omicidio di Soleimani, Graham ha elogiato la decisione come "un attacco preventivo e difensivo progettato per eliminare l'organizzatore degli attacchi che devono ancora essere condotti".

*Gruppi terroristici illegali in Russia e in molti altri paesi.