Il ministero dell'Interno bielorusso ha affermato che 5.000 persone hanno preso parte a 59 manifestazioni che hanno scosso il paese mercoledì. Il ministero ha anche sottolineato la "natura aggressiva" delle manifestazioni, riportando "gravi scontri" tra manifestanti e polizia.

"Pietre e altri oggetti sono stati lanciati alle forze dell'ordine nel tentativo d'infliggere danni fisici", ha proseguito il ministero degli Interni bielorusso, aggiungendo che alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti. Secondo il ministero, un totale di 364 persone sono state arrestate in tutta la Bielorussia per aver violato le regole relative alle manifestazioni pubbliche.

"Un totale di 364 cittadini, tra cui 252 persone a Minsk, sono stati arrestati ieri per aver violato le norme sugli eventi di massa. Fino a 320 persone sono state collocate nei centri di detenzione in attesa delle udienze per i reati amministrativi", ha scritto il ministero degli Interni bielorusso su Telegram.

Secondo il ministero dell'Interno, la maggior parte dei manifestanti aveva meno di 30 anni.

L'insediamento di Alexander Lukashenko

Mercoledì le proteste sono scoppiate dopo che Alexander Lukashenko ha prestato giuramento come presidente della Bielorussia. Sebbene la cerimonia non sia stata annunciata pubblicamente in anticipo, decine di persone erano presenti alla sua inaugurazione al Palazzo dell'Indipendenza, tra cui funzionari, legislatori, atleti e personalità dei media.

L'agenzia di stampa Belta ha riferito che Lukashenko ha messo la mano sulla costituzione e ha prestato giuramento in lingua bielorussa. Ha poi ricevuto il certificato del presidente della Bielorussia dal presidente della Commissione elettorale centrale.

Alexander Lukashenko ha affermato che il suo insediamento non è stato "segreto" e sono state invitate circa 2.000 persone.

Le proteste in Bielorussia

Il 9 agosto si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo il Comitato Elettorale Centrale, il capo di Stato, Alexander Lukashenko, ha ottenuto l'80,1% dei consensi, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%.

L'opposizione non ha riconosciuto questi risultati e la stessa Tikhanovskaya è partita per la Lituania. L'opposizione bielorussa continua le proteste e organizza ogni sabato cortei e manifestazioni non autorizzate, a seguito dei quali si segnalano fermi.

La presunta ingerenza occidentale

Gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno iniziato a preparare gli eventi in corso in Bielorussia con 10 anni di anticipo, ha detto in precedenza Alexander Lukashenko.

Tutti questi paesi hanno avuto un ruolo, ha detto Lukashenko. L'Occidente ha cambiato tattica dopo i tentativi falliti di fomentare la rivoluzione in Bielorussia nel 2006 e nel 2010, ha detto il presidente. Le tecnologie di destabilizzazione preparate per le elezioni presidenziali erano state "testate" durante le elezioni legislative diversi mesi prima, secondo Lukashenko.