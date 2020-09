L'Ue ha rifiutato di riconoscere Lukashenko come legittimo presidente della Bielorussia

Il 23 settembre del 2020 di Alexander Lukashenko a prestato giuramento come presidente bielorusso. Ha ottenuto il sostegno dell'80% degli elettori nelle elezioni del 9 agosto, secondo i risultati ufficiali, che sono stati ampiamente criticati dall'opposizione.

L'insediamento di Alexander Lukashenko è privo di legittimità democratica, il che porta a un'aggravamento della crisi in Bielorussia, ha affermato in una dichiarazione il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell.

"L'UE ribadisce che le elezioni presidenziali del 9 agosto in Bielorussia non sono state né libere né eque. L'UE non riconosce i loro risultati, e ritiene che siano stati truccati. Sulla base di ciò, il cosiddetto insediamento del 23 settembre 2020 e il nuovo mandato (presidenziale), al quale Lukashenko aspira, sono privi di ogni legittimità democratica ", afferma il documento.

Ieri Alexander Lukashenko ha prestato giuramento per il suo sesto mandato presidenziale presso il Palazzo dell'Indipendenza, dove hanno partecipato alla cerimonia diverse centinaia di persone, inclusi alti legislatori, alti dirigenti di organizzazioni statali, scienziati, artisti e atleti. Nella stessa giornata oltre 10 persone sono state arrestate a Minsk per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata contro le elezioni presidenziali.

In precedenza un funzionario del Dipartimento di Stato USA ha dichiarato a Sputnik che gli Stati Uniti non considerano Alexander Lukashenko come un presidente legalmente eletto.

Le proteste in Bielorussia

Il 9 agosto si sono tenute le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo il Comitato Elettorale Centrale, il capo di Stato, Alexander Lukashenko, ha ottenuto l'80,1% dei consensi, seguito da Svetlana Tikhanovskaya con il 10,12%. L'opposizione non ha riconosciuto questi risultati e la stessa Tikhanovskaya è partita per la Lituania.

L'opposizione bielorussa continua le proteste e organizza ogni sabato cortei e manifestazioni non autorizzate, a seguito dei quali si segnalano vari arresti.