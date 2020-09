Ministero della Difesa sudcoreano accusa Corea del Nord di aver ucciso funzionario statale scomparso

Il ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato in un comunicato che la Corea del Nord ha fucilato un funzionario sudcoreano scomparso e che avrebbe bruciato il suo corpo, chiedendo che Pyongyang "dia una spiegazione e punisca i responsabili", ha riferito l'agenzia di stampa statale Yonhap.

"La Corea del Nord ha trovato l'uomo nelle sue acque e ha commesso un atto di brutalità sparandogli contro e bruciando il corpo, secondo un'analisi approfondita delle diverse informazioni di intelligence dei nostri militari", ha detto il ministero in un comunicato. "I nostri militari condannano fermamente un atto così brutale e sollecitano con forza il Nord a fornire una spiegazione e punire i responsabili".

Il ministero della Difesa ha anche avvertito la Corea del Nord che "tutte le responsabilità per questo incidente ricadono su di essa".

Yonhap ha anche riferito, citando un ufficiale anonimo di Seoul, che la Corea del Nord aveva "versato carburante" sul corpo del funzionario sudcoreano a bordo della motovedetta e che lo aveva dato alle fiamme. Secondo quanto riferito, l'intelligence sudcoreana ha suggerito che la Corea del Nord aveva interrogato il funzionario scomparso sulla motovedetta prima di ucciderlo.

Secondo il funzionario anonimo, la Corea del Nord ha sparato e ucciso il sudcoreano scomparso a seguito di un "ordine di un'autorità superiore".

Il funzionario sudcoreano presumibilmente ucciso dalla Corea del Nord era affiliato al Ministero degli oceani e della pesca. Lunedì è scomparso dopo un'ispezione vicino all'isola di Yeonpyeong.

In precedenza il ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato che stava cercando il funzionario scomparso, osservando che era stata avviata un'indagine sulla sua scomparsa per verificare i fatti che potrebbero essere collegati alla Corea del Nord in relazione all'incidente.

I due paesi hanno rapporti tesi nonostante i numerosi accordi intercoreani. A giugno, l'ufficio di collegamento nella città di confine della Corea del Nord di Kaesong è stato demolito dalla Corea del Nord, con Pyongyang che accusa Seoul di aver distribuito volantini del regime anti-nordcoreano attraverso il confine tramite palloncini.