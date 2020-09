La Svezia aumenterà le tasse sull'alcol per finanziare il rafforzamento della difesa

Insieme a un aumento delle tasse sulle sigarette, tabacco da fiuto, e prodotti alla nicotina, si prevede che l'aumento delle tasse porterà a circa 1 miliardo di corone svedesi (quasi 100 milioni di euro).

Secondo il ministro delle finanze svedese, l'aumento delle tasse contribuirà a finanziare l'aumento della spesa per la difesa.

"Potrai sentire che stai facendo una buona azione con la tua birra del venerdì", ha detto al quotidiano Expressen il ministro delle finanze Magdalena Andersson.

I nuovi prezzi entreranno in vigore dal 1 ° gennaio 2023, cinque anni dopo l'ultimo aumento della tassa sull'alcol.

"La tassa sull'alcol non è affatto indicizzata, quindi se non la aumenti, la tassa viene erosa e, dopo tutto, non abbiamo ambizioni inferiori per la salute pubblica", ha detto Andersson a Expressen.

La vendita e la tassazione degli alcolici sono state storicamente rigorosamente regolamentate in Svezia, con bevande con un contenuto alcolico superiore al 3,5% disponibili solo dalle forniture del monopolio statale Systembolaget. Le tasse rappresentano già la maggior parte del prezzo al dettaglio, con l'imposta sull'alcol che rappresenta circa il 32% della vendita finale, insieme all'IVA intorno al 20%. Ciò rende il mercato svedese degli alcolici uno dei più costosi d'Europa.

Si stima che il nuovo ulteriore incremento porterà una bottiglia di vino ad aumentare di circa un’altra corona (quasi 10 centesimi di euro), i liquori costerà diverse corone in più e la birra 0,25 in più (2 centesimi circa).

Finora quest'anno, per via della pandemia coronavirus e dei confini chiusi, le vendite di birra della Systembolaget sono salite alle stelle. Tra gennaio e agosto, Systembolaget ha venduto 26,5 milioni di litri di birra e sidro in più rispetto al periodo corrispondente del 2019, guadagnando 300 milioni di SEK (oltre 28 milioni di euro). Anche le vendite di vino e liquori sono aumentate.

Il nuovo aumento della tassazione è già stato criticato da professionisti, tra cui Anna-Karin Fondberg, CEO dei birrifici svedesi. Secondo il suo articolo per il quotidiano Aftonbladet, la politica di tasse elevate ha effettivamente ha portato sì, entrate elevate ai tempi delle restrizioni del coronavirus, ma questo effetto svanirà non appena i confini con altri paesi verranno riaperti.

Fondberg ha sottolineato che il monopolio svedese sarà a rischio quando le frontiere saranno aperte e gli svedesi potranno comparare alcolici a prezzi molto più economici dalle nazioni vicine, quali Danimarca, Finlandia e Germania.

Nel 2019, il partito di centro e i liberali hanno accettato il piano stabilito dal governo di coalizione formato dai socialdemocratici e dai verdi per aumentare gradualmente gli stanziamenti per la difesa tra il 2022 e il 2025. Le tasse su alcol e tabacco sono destinate a finanziare parzialmente l'aumento degli stanziamenti a partire dal 2023.

Dalla fine della guerra fredda, la Difesa svedese si era gradualmente trasformate da grande forza in grado di gestire un'invasione, ad una concentrata esclusivamente sulle missioni internazionali. Questa tendenza si è manifestata nelle dimensioni del bilancio (2,4% del PIL nel 1990, 1% nel 2018) e nel numero di truppe (180.000 alla fine degli anni '80 rispetto a circa 20.000 oggi). Negli ultimi anni, tuttavia, la tendenza si è invertita, tra un ritorno alla coscrizione e una rimilitarizzazione della strategica isola di Gotland nel Mar Baltico.