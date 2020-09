Omicidio di Breonna Taylor, incriminato ufficiale di polizia per "condotta pericolosa"

Mercoledì un gran giurì del Kentucky ha incriminato un agente di polizia con tre capi di imputazione per "condotta pericolosa" per aver sparato all'interno di alcuni appartamenti durante una perquisizione che ha provocato la morte della donna afro-americana Breonna Taylor. La giuria si è fermata prima di imporre accuse penali contro gli agenti per la morte della donna, che è stata colpita più volte dagli spari degli agenti che hanno fatto irruzione nel suo appartamento a marzo nel corso di un raid anti-narcotici.

Il procuratore generale del Kentucky Daniel Cameron ha dichiarato in seguito alla decisione della giuria che gli altri due ufficiali che hanno fatto irruzione nell'appartamento della Taylor non si sono serviti di un mandato 'senza bussare'.

"Secondo la legge del Kentucky, l'uso della forza da parte degli ufficiali Jonathan Mattingly e Myles Cosgrove è giustificato al fine di proteggersi. Questa giustificazione ci impedisce di perseguire le accuse penali per la morte di Miss Breonna Taylor", recita la sentenza.

La dichiarazione è arrivata poco dopo che il sindaco di Louisville Greg Fischer ha annunciato un coprifuoco di 72 ore per la città all'inizio della giornata, affermando che "non importa ciò che annuncerà il procuratore generale Cameron: esorto tutti a impegnarsi, ancora una volta, per una risposta pacifica e legale".

Fischer aveva già affermato la scorsa settimana che l'amministrazione comunale avrebbe pagato 12 milioni di dollari a titolo di risarcimento alla famiglia di Breonna Taylor e avrebbe attuato le riforme nel dipartimento della polizia metropolitana di Louisville come parte dell'accordo nella causa per omicidio colposo intentata contro la stessa polizia.

"Sono dispiaciuto, profondamente dispiaciuto per la morte di Breonna. La mia amministrazione non esita a portare avanti le riforme necessarie per evitare che una tragedia come questa si ripeta", ha detto il sindaco ai giornalisti.

L'omicidio di Breonna Taylor

Breonna Taylor, una donna afro-americana di 26 anni che lavorava come tecnico del pronto soccorso, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco il 13 marzo, quando tre agenti della narcotici in borghese hanno fatto un'irruzione nel suo appartamento.

Gli investigatori stavano cercando due sospetti spacciatori che non erano presenti in quel momento. Il fidanzato della Taylor, Kenneth Walker, ha aperto il fuoco contro gli agenti, insistendo in seguito che non si erano identificati come polizia. Gli ufficiali hanno risposto sparando oltre 20 colpi, otto dei quali hanno colpito una disarmata Taylor. Nessun narcotico è stato trovato nella casa della Taylor.

A giugno, il dipartimento di polizia ha licenziato uno dei tre agenti, il detective Brett Hankison, per aver mostrato "estrema indifferenza al valore della vita umana" quando ha sparato dieci proiettili nell'appartamento. Gli altri due ufficiali sono stati riassegnati a compiti amministrativi.

L'accaduto, insieme alla morte di George Floyd per mano di un ufficiale di polizia bianco di Minneapolis a maggio, ha scatenato proteste su vasta scala contro il razzismo e la brutalità della polizia negli Stati Uniti.