Repubblica Ceca si oppone all'obbligo di ricollocamenti dei migranti tra paesi UE

"Siamo fondamentalmente contrari alla redistribuzione obbligatoria dei migranti tra i paesi dell'UE. Non saremo d'accordo con nessuna proposta che contenga questa idea. La Repubblica Ceca sostiene questa posizione da molto tempo e in questo converge con altri paesi del Gruppo Visegrad (Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Ungheria - ndr.), nonché con gli Stati baltici", ha detto Hamacek.

Secondo il Vice Primo Ministro, la Repubblica Ceca si aspetta qualcosa di completamente diverso dagli accordi europei.

“Dal nuovo documento ci aspettiamo che la protezione della frontiera esterna dell'UE sarà rafforzata, un'accelerazione dell'espulsione dei migranti illegali e un incremento della pressione sugli Stati che circondano l'UE per cooperare meglio in queste questioni. Per quanto riguarda la solidarietà comune europea, la Repubblica Ceca è pronta a continuare a inviare agenti di polizia per aiutare quei paesi che ne hanno bisogno, o ad aiutarli finanziariamente", ha detto Hamacek. © AP Photo / Jean-Francois Badias Migranti, nuovo patto per asilo e migrazione nell’UE, ma per Kurz il piano è fallito

Il patto europeo per l'immigrazione

Il nuovo documento dovrebbe fare una chiara distinzione tra coloro che avranno il diritto di rimanere in Europa e coloro che non lo avranno, oltre a includere misure per combattere i trafficanti, rafforzare le frontiere esterne e creare percorsi legali.

In risposta alla crisi migratoria del 2015, l'UE ha introdotto quote obbligatorie sulla ridistribuzione dei migranti per aiutare la Grecia e l'Italia a far fronte al massiccio afflusso di rifugiati. Tuttavia, alcuni paesi, tra cui l'Ungheria, la Repubblica Ceca e la Polonia, hanno rifiutato di conformarsi alla nuova politica.