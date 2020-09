Hong Kong, nuova politica consente al governo di decidere chi può essere giornalista

Le autorità di Hong Kong si sono mosse per limitare ulteriormente la stampa libera della città con un annuncio da parte della polizia che non avrebbe più riconosciuto determinati tipi di accreditamento dei media. Le forze di polizia sono state accusate di violare la libertà di stampa costituzionalmente sancita.

In base all'annuncio, le forze di polizia di Hong Kong riconosceranno solo giornalisti provenienti da media stranieri “riconosciuti a livello internazionale” o da organizzazioni registrate presso il sistema di informazione del governo, riferisce The Guardian.

Le autorità hanno apertamente dichiarato che non avrebbero più riconosciuto gli accreditamenti dati da importanti associazioni come L'Hong Kong Journalists Association (HKJA) e L'Hong Kong Press Photographers Association (HKPPA), che rappresentano centinaia di giornalisti. La nuova politica limiterebbe coloro che non sono riconosciuti dalla partecipazione a conferenze stampa e probabilmente vedrebbe meno protezione o assistenza per i singoli giornalisti durante le proteste e le operazioni gestite dalla polizia.

"L'emendamento consente alle autorità di decidere chi sono i giornalisti, il che cambia radicalmente il sistema esistente a Hong Kong. Non sarà diverso da un sistema di accreditamento ufficiale, che ostacolerà seriamente la libertà di stampa a Hong Kong, portando la città verso un governo autoritario", hanno dichiarato HKJA, HKPPA e cinque sindacati dei media, i quali hanno chiesto il ritiro della nuova politica.

Nuove politiche per stringere il controllo sui media

Mak Yin Ting, un giornalista veterano ed ex presidente della HKJA, ha detto al Guardian che le nuove regole sono un ulteriore passo nel rafforzamento del controllo sui media.

"È assurdo perché così facendo il governo, che dovrebbe essere monitorato, sta prendendo il potere di decidere da chi può essere monitorato".

Mercoledì una coalizione di sette scuole di giornalismo di Hong Kong ha espresso le sue "più gravi riserve sulla proposta" e ha chiesto al governo di Hong Kong di revocarla.

"Siamo molto preoccupati che l'attuazione pratica di questa proposta sia che priverebbe il popolo di Hong Kong di un diritto fondamentale. La polizia ha tutto il diritto di agire contro chiunque si impegni in attività illegali, tuttavia, questa politica proposta sta in effetti limitando la libertà di segnalazione", dichiara la lettera firmata dalle suddette scuole di giornalismo.

La libertà di stampa si è notevolmente deteriorata a Hong Kong negli ultimi 18 mesi, in particolare dopo l'introduzione delle leggi sulla sicurezza nazionale quasi tre mesi fa e le successive incursioni della polizia nelle redazioni. La regione semi-autonoma ha perso 10 posti nell'indice della libertà di stampa da 2018.

A fine agosto durante le proteste nella città le forze dell'ordine di Hong Kong hanno arrestato anche due deputati del Partito democratico.