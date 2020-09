Cremlino etichetta articolo di Le Monde sui colloqui Putin-Macron come inesatto

Le Monde aveva riferito in precedenza che il presidente russo Vladimir Putin avrebbe detto al suo omologo francese che il personaggio dell'opposizione russa Alexey Navalny potrebbe essersi avvelenato da solo.

"Il tema del paziente di Berlino è stato infatti discusso durante i recenti colloqui tra il presidente Putin e il presidente Macron. E ne abbiamo parlato. Allo stesso tempo, il giornale è completamente impreciso nel trasmettere le loro dichiarazioni. E, ad essere onesti, non avrebbe potuto essere accurato", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov mercoledì.

Peskov ha anche osservato che, nel caso in cui il giornale avesse riportato con precisione le esatte dichiarazioni, ciò significherebbe che le autorità francesi avevano dato la registrazione del colloquio ai media, che, secondo lui, non può essere vero.

Che cosa è successo ad Alexey Navalny

Alexey Navalny è stato ricoverato ad Omsk il 20 agosto dopo essersi sentito male su un aereo che da Tomsk lo avrebbe dovuto riportare a Mosca. In base ai risultati degli esami, i medici di Omsk hanno diagnosticato un disturbo metabolico che hanno indotto un forte calo della glicemia. Non è ancora chiaro cosa l'abbia causato, ma secondo i medici di Omsk, non sono stati trovati veleni nel sangue e nelle urine di Navalny.

Successivamente l'esponente dell'opposizione extraparlamentare russa è stato trasportato in aereo in Germania, dove è stato ricoverato presso la clinica Charite di Berlino, dalla quale è stato dimesso nella giornata di oggi.

A inizio settembre, il governo tedesco ha annunciato con riferimento alle analisi dei medici militari, che Navalny sarebbe stato avvelenato con una sostanza del gruppo Novichok, un agente nervino altamente tossico utilizzato per la guerra chimico-batteriologica.

Il presunto avvelenamento di Navalny ha spinto molti funzionari europei a chiedere l'imposizione di ulteriori sanzioni alla Russia. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che Mosca risponderà reciprocamente se i paesi occidentali imporranno nuove misure restrittive in relazione al caso Navalny.

Chi è Alexey Navalny

Alexey Navalny, 44 anni, fondatore del Fondo Anti Corruzione, (FBK) è stato fermato diverse volte dalle forze dell'ordine ed ha scontato una pena detentiva nel luglio 2013 per appropriazione indebita.

Nel dicembre 2016 lo stesso Navalny ha annunciato la propria intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2018 ma la sua candidatura non è stata accettata dalla Commissione Elettorale Centrale, a causa delle sue pendenze penali precedenti.