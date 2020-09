Nave civile e fregata russa si scontrano nello stretto tra Danimarca e Svezia

L'esercito danese ha riferito che una nave civile chiamata Ice Rose e una fregata russa si sono scontrate nello Stretto di Oresund (Sound), tra Danimarca e Svezia nella giornata di oggi.

Non c'è stato alcun inquinamento e nessuno a bordo delle barche è stato evacuato, ha detto Lisbeth Jorgensen, ufficiale di servizio presso il centro operativo delle Forze Armate danesi.

"Le autorità danesi e svedesi hanno riferito collisione tra una fregata della marina russa e una nave da carico nello Stretto di Oresund a sud del Ponte di Oresund nella mattinata del 23 settembre. La nave da carico, la Swiss reefer ICE ROSE, è gravemente danneggiata", si legge nel bollettino marittimo.

Russian Navy frigate collided with Swiss reefer in Oresund, Denmark https://t.co/nq3xLgLWkG pic.twitter.com/XW3U1byJfJ — TheEazyCadet (@EazyCadet) September 23, 2020

​Secondo quanto riferito dal portale SVT, la nave civile è una nave portacontainer e non c'è stata alcuna perdita di olio nel sito.

La causa della collisione è stata collegata al tempo nebbioso nella zona. Poiché l'incidente è avvenuto sul lato danese dello stretto, la Danimarca sta conducendo le indagini. Il paese ha anche chiesto aiuto alla Svezia e ha inviato un paio di unità e la guardia costiera per il salvataggio in mare.

Rapporti contrastanti suggeriscono che entrambe le navi erano in movimento quando la fregata russa si è scontrata con la nave portacontainer danese.

Ice Rose viene osservata per garantire che possa rimanere a galla in sicurezza. Secondo i dati di monitoraggio marittimi, Ice Rose era in viaggio da San Pietroburgo a Göteborg.